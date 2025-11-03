Jaldo envió a la Legislatura el Presupuesto 2026: "Garantiza el funcionamiento institucional y un Estado presente"

El funcionario explicó que las pautas utilizadas para la formulación del Presupuesto 2026 derivan de la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la cual Tucumán adhirió mediante los convenios respectivos. “El presupuesto nacional entra dentro de esa pauta, por lo tanto no nos podemos desviar de las pautas del presupuesto nacional presentado en el Congreso. Esas pautas prevén una inflación del 10,1% para todo el año 2026, un crecimiento del PBI del 5% y un dólar al cierre de diciembre de 2026 de $1.423”, precisó.