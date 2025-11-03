Jaldo envió a la Legislatura el Presupuesto 2026: "Garantiza el funcionamiento institucional y un Estado presente"

El gobernador Osvaldo Jaldo anunció que el Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026, cumpliendo con la presentación “en tiempo y forma”. El anuncio se realizó luego de una reunión con el Gabinete provincial, en la que también participó el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad.
“Queríamos transmitirles que el Gobierno provincial envió el presupuesto a la Legislatura en tiempo y forma, como lo hemos venido haciendo estos dos años. Es decir, ese presupuesto que nos permite funcionar, que tiene equilibrio fiscal, que nos permite atender las necesidades de cada uno de los tucumanos y tener un gobierno presente, un Estado presente en las diferentes áreas que son de responsabilidad del Gobierno de la provincia de Tucumán”, expresó Jaldo.
Por su parte, el ministro Abad detalló que el proyecto contempla un total de recursos por $4,982.270 billones, erogaciones por $4,981.562 billones y un superávit fiscal de $708 millones. “Algunos lo han tildado de simbólico; no, los números son los números: uno más uno es dos, y no es simbólico, es el superávit real que tenemos proyectado”, subrayó.
El funcionario explicó que las pautas utilizadas para la formulación del Presupuesto 2026 derivan de la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la cual Tucumán adhirió mediante los convenios respectivos. “El presupuesto nacional entra dentro de esa pauta, por lo tanto no nos podemos desviar de las pautas del presupuesto nacional presentado en el Congreso. Esas pautas prevén una inflación del 10,1% para todo el año 2026, un crecimiento del PBI del 5% y un dólar al cierre de diciembre de 2026 de $1.423”, precisó.
Abad resaltó que se mantuvieron las prioridades definidas por el gobernador desde noviembre de 2023, cuando se reformuló el presupuesto vigente. “Hemos priorizado aquellas áreas sensibles vinculadas al servicio público. En ese sentido, educación, salud, seguridad social y seguridad siguen siendo las prioridades del presupuesto 2026”, indicó.
En cuanto a la asignación de recursos, el ministro especificó que el área de seguridad recibirá $157.000 millones; salud, $339.000 millones; desarrollo social, $138.000 millones; y educación, $301.000 millones.
Además, Abad destacó el incremento previsto en la inversión en obra pública, que pasará del 3% del presupuesto vigente al 7,8% en 2026. “Esto representa aproximadamente $420.000 millones más que el presupuesto 2025, destinados a continuar con las numerosas obras en ejecución en toda la provincia”, señaló.
Con el envío del proyecto, el Ejecutivo provincial busca asegurar la continuidad de las políticas públicas y el funcionamiento institucional de Tucumán durante el próximo ejercicio.