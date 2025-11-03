Un nuevo pozo de la SAT promete mejorar el servicio de agua potable en San Pablo

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) avanza con una nueva obra de perforación en el barrio Odontológico de San Pablo, correspondiente a la segunda perforación en la comuna, con el objetivo de mejorar de manera integral el servicio de agua potable para los vecinos del sector. La obra responde a una demanda histórica de las familias que durante años padecieron problemas de presión y escasez en el suministro.
“Por un expreso pedido del gobernador Osvaldo Jaldo, venimos trabajando para brindar agua potable a cada uno de los ciudadanos de toda la provincia. En ese sentido, realizamos esta segunda perforación en la comuna de San Pablo, esta vez en el barrio Odontológico, para solucionar un problema que los vecinos venían padeciendo desde hace mucho tiempo. El pozo estará en funcionamiento en los próximos 30 días, brindando una solución definitiva a este sector de la comunidad”, expresó el presidente de la SAT, Marcelo Caponio.
Por su parte, el delegado comunal de San Pablo, Miguel Ángel González, celebró la rápida respuesta y el trabajo conjunto entre la comuna y la empresa: “Agradezco que, a partir de un pedido que hicimos al presidente de la SAT, Marcelo Caponio, tuvimos una rápida respuesta y en poco tiempo tenemos esta gran obra que beneficiará a gran parte de la población en las zonas del Casco Céntrico, y los barrios Ohuanta, el Portal y Fonavi”.
Finalmente, la jefa del Área de Hidrogeología de la SAT, Rita Pérez, destacó el resultado técnico de la perforación y la importancia del caudal obtenido y resaltó que se trata de “una perforación muy exitosa. Se pudieron extraer más de 100 metros cúbicos de agua por hora, lo cual demuestra que valió la pena realizar esta gran obra. El resultado es óptimo para brindar un suministro abundante y de calidad a todas las zonas cercanas”.