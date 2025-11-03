Un nuevo pozo de la SAT promete mejorar el servicio de agua potable en San Pablo

“Por un expreso pedido del gobernador Osvaldo Jaldo, venimos trabajando para brindar agua potable a cada uno de los ciudadanos de toda la provincia. En ese sentido, realizamos esta segunda perforación en la comuna de San Pablo, esta vez en el barrio Odontológico, para solucionar un problema que los vecinos venían padeciendo desde hace mucho tiempo. El pozo estará en funcionamiento en los próximos 30 días, brindando una solución definitiva a este sector de la comunidad”, expresó el presidente de la SAT, Marcelo Caponio.