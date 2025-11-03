¿Cuáles son los cortes de calles previstos para hoy por obras de la Municipalidad y la SAT?

En paralelo, la SAT ejecutará una serie de intervenciones en la red de agua potable y el sistema cloacal, en el marco de un plan de mejoras que busca optimizar el servicio en la capital. Entre las principales tareas programadas se encuentra la instalación de cañería de impulsión de nueva perforación para Autopista Sur, por calzada de la calle Pérez Palavecino, entre Moreno y avenida de Circunvalación, para continuar por calle colectora oeste hasta avenida Pascual Tarulli, con cruce de puente carretero para empalmar al ingreso del barrio.