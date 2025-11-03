¿Cuáles son los cortes de calles previstos para hoy por obras de la Municipalidad y la SAT?

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informaron que este lunes se realizarán diversos trabajos de infraestructura que afectarán el tránsito en distintos puntos de la ciudad. Las obras, que incluyen reparaciones viales y tareas de instalación y renovación de redes de agua y cloacas, provocarán cortes de calles totales y parciales a lo largo de la jornada.
Según el cronograma oficial, las interrupciones de tránsito totales comenzarán a las 8 en los siguientes sectores: Salta al 700, Santa Fe al 700 y la primera cuadra de Santa Fe. Además, se registrarán cortes parciales en Bulnes, entre avenida Belgrano e Italia, y en avenida Belgrano, entre Juan José Paso y Paso de los Andes, también desde las 8. El restablecimiento de la circulación vehicular dependerá del avance de las obras y del ritmo de los trabajos previstos por los equipos técnicos.
En paralelo, la SAT ejecutará una serie de intervenciones en la red de agua potable y el sistema cloacal, en el marco de un plan de mejoras que busca optimizar el servicio en la capital. Entre las principales tareas programadas se encuentra la instalación de cañería de impulsión de nueva perforación para Autopista Sur, por calzada de la calle Pérez Palavecino, entre Moreno y avenida de Circunvalación, para continuar por calle colectora oeste hasta avenida Pascual Tarulli, con cruce de puente carretero para empalmar al ingreso del barrio.
También se realizarán obras de instalación de cañerías en otros puntos de la ciudad: en plaza San Martín de Porres; sobre Mendoza, entre Castro Barros y Viamonte; en el Liceo Militar, sobre avenida Ejército del Norte, entre Chile y avenida Belgrano; y en la plaza del barrio Barrancas del Salí, donde se efectuará el cruce de calle y el empalme a la red de distribución.
Por otra parte, la empresa estatal anunció la apertura sobre empalme de redes en avenida Alem, esquina con Florida, para verificar estado de válvulas y mejorar prestación al barrio Ciudadela Sur y la renovación de cañería distribuidora en Crisóstomo Álvarez, entre avenida Colón y Amador Lucero.
En cuanto a las redes cloacales, los trabajos se concentrarán en Azcuénaga, entre Delfín Gallo e Isabel La Católica; Padre Roque Correa, entre pasaje Monserrat y Venezuela; Corrientes, entre Juan José Paso y Thames; 25 de Mayo al 1100, entre Italia y Uruguay; y el pasaje Brasil, entre Laprida y Rivadavia.