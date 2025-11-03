Luis Caputo designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas

El ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó la designación de Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas, luego de la salida de Pablo Quirno la semana pasada. El funcionario regresa así al equipo económico tras haber sido director y vicepresidente 2° del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Caputo anunció la incorporación de Lew a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde destacó su “amplia trayectoria en el sector financiero y energético”, recordando su paso como Chief Financial Officer (CFO) de YPF y de otras compañías del rubro, además de su experiencia en bancos internacionales.
La designación se produce tras varios días de incertidumbre en el Ministerio de Economía, donde se señalaba que la decisión dependía directamente de la Presidencia. Incluso circularon versiones de que el cargo sería asumido por el actual secretario de Política Económica, José Luis Daza, lo que alimentó especulaciones sobre una posible unificación de ambas áreas.
Lew, de perfil técnico y reservado, ya había tenido un rol destacado dentro de la actual gestión. Su renuncia como director del BCRA se hizo oficial el 30 de junio de 2024, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, en el cual se designó en su lugar al economista Baltasar Felipe Romero Krause.
Antes de su paso por el sector público, Alejandro Daniel Lew fue CFO de YPF, cargo que ocupó desde mediados de 2020, durante la gestión de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía. En ese período, tuvo a su cargo la estrategia de la petrolera estatal para reestructurar su deuda en dólares, un proceso clave en el saneamiento financiero de la empresa.
No obstante, su salida de YPF a fines de noviembre de 2023 estuvo rodeada de controversia: desde el entorno del entonces ministro y candidato presidencial Sergio Massa lo señalaron como responsable del faltante de combustible que afectó al país semanas antes del balotaje.
Lew también integró los directorios de empresas energéticas como 360° Energy y Genneia, y trabajó en los bancos HSBC Argentina y J.P. Morgan, consolidando un perfil vinculado tanto al sector privado como al público.
La llegada de Lew a la Secretaría de Finanzas se da en un momento decisivo para el equipo económico. Caputo enfrenta el último pago del año al Fondo Monetario Internacional (FMI) y evalúa estrategias para salir a los mercados internacionales o activar el swap con Estados Unidos en 2026, en medio de un escenario de presión cambiaria y expectativas de reactivación moderada.
Con esta designación, el ministro refuerza su núcleo de confianza en la gestión económica y busca consolidar la coordinación entre las áreas de deuda, política monetaria y mercado financiero, claves para el equilibrio macroeconómico del país.