Luis Caputo designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas

Antes de su paso por el sector público, Alejandro Daniel Lew fue CFO de YPF, cargo que ocupó desde mediados de 2020, durante la gestión de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía. En ese período, tuvo a su cargo la estrategia de la petrolera estatal para reestructurar su deuda en dólares, un proceso clave en el saneamiento financiero de la empresa.