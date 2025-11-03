Secciones
Luego del triunfo sobre Estudiantes, Boca le apunta a River: vuelve Paredes y Cavani podría reaparecer

Claudio Úbeda recupera al capitán de cara al superclásico. "Matador" evoluciona de su lesión y también podría estar disponible.

BUENAS NOTICIAS. De cara al superclásico, Úbeda podría recuperar varios jugadores importantes. BUENAS NOTICIAS. De cara al superclásico, Úbeda podría recuperar varios jugadores importantes.
Hace 41 Min

Las ausencias pesan menos cuando los resultados acompañan. Y en Boca, tras el triunfazo agónico sobre Estudiantes en La Plata, las bajas parecen casi invisibles. Sin embargo, Claudio Úbeda sabe que recuperar soldados clave será fundamental de cara al superclásico del domingo frente a River, en La Bombonera.

La gran noticia para el cuerpo técnico es el regreso de Leandro Paredes. El capitán, que estuvo en "Uno" acompañando al plantel desde un palco junto a otros lesionados, vuelve tras cumplir una fecha de suspensión. El mediocampista se hizo amonestar intencionalmente ante Barracas Central para llegar al límite de amarillas, perderse el duelo con el "Pincha" y llegar limpio al clásico.

Con su retorno, Úbeda deberá definir si Paredes reemplaza a "Toto" Belmonte, quien ocupó su lugar ante Estudiantes, o si modifica el esquema para incluir a ambos. Milton Delgado seguiría acompañando al capitán en el mediocampo, mientras que Exequiel Zeballos, figura en La Plata, se perfila para continuar en el "11" titular.

La enfermería "xeneize" aún debe atacar varios frentes

Entre los lesionados, Edinson Cavani, Rodrigo Battaglia y Alan Velasco siguen en recuperación. Velasco quedó descartado por una lesión ligamentaria y Battaglia tiene pocas chances tras un desgarro en el sóleo. Cavani, en cambio, evoluciona bien de una inflamación en la cadera y podría volver a concentrar. Su última aparición fue el 14 de septiembre ante Rosario Central, y su regreso sería un impulso anímico clave para Boca.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsClub Estudiantes de La PlataLeandro ParedesEdinson CavaniLiga Profesional de FútbolExequiel Zeballos
