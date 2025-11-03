Luego del triunfo sobre Estudiantes, Boca le apunta a River: vuelve Paredes y Cavani podría reaparecer

La gran noticia para el cuerpo técnico es el regreso de Leandro Paredes. El capitán, que estuvo en "Uno" acompañando al plantel desde un palco junto a otros lesionados, vuelve tras cumplir una fecha de suspensión. El mediocampista se hizo amonestar intencionalmente ante Barracas Central para llegar al límite de amarillas, perderse el duelo con el "Pincha" y llegar limpio al clásico.