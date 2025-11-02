En la previa del Superclásico, Boca logró un gran triunfo y River no levanta cabeza

Sin embargo, cuando el empate parecía sellado, Boca volvió a golpear. En tiempo adicionado, Ander Herrera fue derribado dentro del área y el árbitro no dudó en sancionar la falta. Merentiel, con serenidad, cambió el penal por gol y desató la euforia de un equipo que empieza a mostrar identidad y carácter. El final fue sufrido: Estudiantes terminó con un jugador menos por la expulsión de Neves y se fue al ataque con todo, pero Boca resistió y se quedó con tres puntos fundamentales.