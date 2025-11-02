Secciones
DeportesFútbol

La selección argentina de Diego Placente debuta, contra Bélgica, en el Mundial Sub-17 de Qatar

La "Albiceleste" intentará ser protagonista de un certamen que, a lo largo de la historia, siempre le costó.

La selección argentina de Diego Placente debuta, contra Bélgica, en el Mundial Sub-17 de Qatar
Hace 1 Hs

La selección argentina Sub-17 inicia este lunes su participación en el Mundial de Qatar 2025, enfrentando a Bélgica, desde las 11.45, por la primera fecha del Grupo D. Tras su experiencia como subcampeón con la Sub-20 en Chile, Diego Placente (foto) vuelve a tomar las riendas de un seleccionado nacional con la misión de avanzar en un torneo que este año presenta un formato ampliado de 48 equipos.

La “Albiceleste” se enfrenta a un desafío histórico. Nunca ganó este torneo ni alcanzó la final. Para este debut, Placente confía en juveniles destacados, entre ellos el delantero de Lanús, Thomas De Martis, y el volante de Newell’s, Jerónimo Gómez Mattar. Además, la convocatoria incluye a dos jóvenes formados en Europa: el arquero José Castelau, perteneciente al Real Madrid, y el delantero Can Armando Güner, surgido de las inferiores del Borussia Mönchengladbach.

Bélgica llega tras clasificar a partir de su actuación en el Campeonato Europeo Sub-17, donde alcanzó las semifinales dejando en el camino a Inglaterra y República Checa. Entre sus figuras se destacan los volantes Jordy Mokio y Nathan De Cat, con pases en Ajax y Anderlecht y un valor combinado de 15 millones de euros.

La probable formación de Argentina sería: Castelau; Zalazar, Closter, Satas y Escobar; Tello, Espíndola; Tulián, Pujol y Güner; De Martis.

El duelo será el primer paso en un Mundial que promete emociones y oportunidades para brillar.

Temas Selección Argentina de fútbolDiego PlacenteSelección belga de fútbolQatarMundial Sub 17
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior
1

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán
2

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán

La foto y la película
3

La foto y la película

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán
4

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

Quién es Guillermo Francos y cuál fue su relación con Tucumán
5

Quién es Guillermo Francos y cuál fue su relación con Tucumán

Preocupación en Atlético Tucumán: tercera derrota consecutiva y señales de alarma
6

Preocupación en Atlético Tucumán: tercera derrota consecutiva y señales de alarma

Más Noticias
Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Preocupación en Atlético Tucumán: tercera derrota consecutiva y señales de alarma

Preocupación en Atlético Tucumán: tercera derrota consecutiva y señales de alarma

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

El fuerte descargo de Marcelo Tinelli tras las amenazas de muerte a su hija Juanita

El fuerte descargo de Marcelo Tinelli tras las amenazas de muerte a su hija Juanita

Agenda de TV del domingo: juegan Estudiantes-Boca y River-Gimnasia por el Clausura

Agenda de TV del domingo: juegan Estudiantes-Boca y River-Gimnasia por el Clausura

Juanita Tinelli denunció amenazas de muerte y le dieron un botón antipánico

Juanita Tinelli denunció amenazas de muerte y le dieron un botón antipánico

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club

Comentarios