La selección argentina de Diego Placente debuta, contra Bélgica, en el Mundial Sub-17 de Qatar

La selección argentina Sub-17 inicia este lunes su participación en el Mundial de Qatar 2025, enfrentando a Bélgica, desde las 11.45, por la primera fecha del Grupo D. Tras su experiencia como subcampeón con la Sub-20 en Chile, Diego Placente (foto) vuelve a tomar las riendas de un seleccionado nacional con la misión de avanzar en un torneo que este año presenta un formato ampliado de 48 equipos.
La “Albiceleste” se enfrenta a un desafío histórico. Nunca ganó este torneo ni alcanzó la final. Para este debut, Placente confía en juveniles destacados, entre ellos el delantero de Lanús, Thomas De Martis, y el volante de Newell’s, Jerónimo Gómez Mattar. Además, la convocatoria incluye a dos jóvenes formados en Europa: el arquero José Castelau, perteneciente al Real Madrid, y el delantero Can Armando Güner, surgido de las inferiores del Borussia Mönchengladbach.
Bélgica llega tras clasificar a partir de su actuación en el Campeonato Europeo Sub-17, donde alcanzó las semifinales dejando en el camino a Inglaterra y República Checa. Entre sus figuras se destacan los volantes Jordy Mokio y Nathan De Cat, con pases en Ajax y Anderlecht y un valor combinado de 15 millones de euros.
La probable formación de Argentina sería: Castelau; Zalazar, Closter, Satas y Escobar; Tello, Espíndola; Tulián, Pujol y Güner; De Martis.
El duelo será el primer paso en un Mundial que promete emociones y oportunidades para brillar.