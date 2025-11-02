La selección argentina de Diego Placente debuta, contra Bélgica, en el Mundial Sub-17 de Qatar

La “Albiceleste” se enfrenta a un desafío histórico. Nunca ganó este torneo ni alcanzó la final. Para este debut, Placente confía en juveniles destacados, entre ellos el delantero de Lanús, Thomas De Martis, y el volante de Newell’s, Jerónimo Gómez Mattar. Además, la convocatoria incluye a dos jóvenes formados en Europa: el arquero José Castelau, perteneciente al Real Madrid, y el delantero Can Armando Güner, surgido de las inferiores del Borussia Mönchengladbach.