Lanzan una convocatoria de textos, dibujos y fotografías contra la violencia de género

La organización Flota invita a creadoras de 13 a 25 años a enviar trabajos hasta el 15 de noviembre.

EN REVISTA FEMINISTA INTERNACIONAL. Jóvenes latinoamericanas podrán publicar sobre género y derechos humanos. / UNESCO EN REVISTA FEMINISTA INTERNACIONAL. Jóvenes latinoamericanas podrán publicar sobre género y derechos humanos. / UNESCO
Hace 1 Hs

Las adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe que deseen alzar la voz y crear conciencia sobre las agresiones que sufren las mujeres tienen una oportunidad única: la organización Flota (Female Leaders of the Americas) abrió una convocatoria internacional de producciones propias en una revista digital dedicada a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género.

La propuesta busca escritos, ensayos, fotos, obras de arte y poemas elaborados por mujeres de entre 13 y 25 años. Los trabajos seleccionados formarán parte de una publicación especial que se lanzará entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, fechas que coinciden con la campaña mundial de los 16 Días de Activismo impulsada por la sociedad civil desde 1991 y respaldada por la Organización de las Naciones Unidas.

Una campaña con historia y sentido

Cada año, los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género buscan visibilizar las distintas formas de violencia que enfrentan las mujeres y las niñas, y promover acciones concretas para erradicarlas. La iniciativa comenzó hace más de tres décadas, y hoy une a activistas, instituciones y jóvenes de todo el mundo bajo un mismo mensaje: la violencia de género es una violación de los derechos humanos.

Flota acepta los siguientes tipos de materiales:

- Ensayos, artículos e investigaciones (hasta 6 páginas en inglés, español o portugués).

- Relatos cortos o poemas (hasta 3 páginas).

- Fotografías o ilustraciones (en formato JPEG, con una breve descripción).

Las propuestas deben abordar temas como la violencia de género, los derechos de las mujeres, las desigualdades estructurales, o la situación de las mujeres y niñas en América Latina y el Caribe.

Cómo participar

Las interesadas deben enviar su trabajo antes del 15 de noviembre de 2025 al correo hello.flota@gmail.com, con el asunto “16 Days of Activism Submission”. También se puede escribir a esa dirección para hacer consultas sobre el proceso.

Flota recomienda adjuntar los materiales en formato PDF o JPEG y seguir las especificaciones de formato (fuente Times New Roman, tamaño 12).

Desde la organización destacan que esta iniciativa no busca solo reunir voces jóvenes, sino también fortalecer la conciencia colectiva sobre la violencia de género. A través de la escritura y el arte, las participantes pueden reflexionar, denunciar y compartir experiencias que inspiren a otras personas.

