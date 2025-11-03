Lanzan una convocatoria de textos, dibujos y fotografías contra la violencia de género

La propuesta busca escritos, ensayos, fotos, obras de arte y poemas elaborados por mujeres de entre 13 y 25 años. Los trabajos seleccionados formarán parte de una publicación especial que se lanzará entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, fechas que coinciden con la campaña mundial de los 16 Días de Activismo impulsada por la sociedad civil desde 1991 y respaldada por la Organización de las Naciones Unidas.