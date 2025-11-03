“Tucumán vive un sueño con este torneo”: Mercedes Paz y Florencia Labat celebran el inicio del WTA 125

El tenis femenino internacional dio hoy su primer gran paso con el inicio del WTA 125 Tucumán Open by McDonald’s, un certamen que marcará un antes y un después para la provincia. En Lawn Tennis Club, el ambiente fue de fiesta y emoción. Entre las protagonistas, Mercedes Paz, directora ejecutiva del torneo y capitana del equipo argentino de la Billie Jean King Cup, destacó el valor histórico del momento. “Ya arrancó la primera ronda de la clasificación y tenemos una argentina más en el cuadro principal. Me llena de emoción que Tucumán sea escenario de un torneo de esta jerarquía”, dijo en diálogo con LG Play.
Paz también remarcó el récord histórico que vive el tenis nacional. “De esta jerarquía hay 12 jugadoras argentinas, algo que nunca había pasado. Si me lo hubiesen preguntado hace seis años, habría dicho que era imposible. Pero hoy lo estamos logrando”, celebró la tucumana, quien además subrayó que este tipo de torneos “funcionan como un ascensor para las jugadoras jóvenes”, al ofrecer muchos puntos y exposición internacional.
En cuanto a las principales figuras del certamen, Paz resaltó que “tener a Solana Sierra, Lourdes Carlé, Martina Capurro Taborda y Luisina Giovannini compitiendo en casa es un lujo”, dijo "Mecha". “Estas semanas son clave. Los buenos resultados fortalecen la confianza de cara a los próximos playoffs de la Billie Jean King Cup contra Suiza. Además, vienen jugadoras como Mayar Sherif, que ganó el Argentina Open, o la eslovena Polona Hercog, ex top 30. Es un nivel altísimo”, agregó Paz, que también adelantó su deseo de que el torneo “quede fijo en el calendario mundial” porque “pone a Tucumán en el mapa” y puede atraer “inversiones y oportunidades para la provincia”.
“Un impulso enorme para el tenis femenino argentino”
La vicepresidenta de la Asociación Argentina de Tenis, Florencia Labat, también compartió su entusiasmo por el estreno del WTA 125 en la provincia. “Tengo recuerdos muy lindos de Tucumán. Jugué la Billie Jean King Cup con Gaby Sabatini y le ganamos a Australia. Volver ahora y ver a tantas argentinas compitiendo me emociona muchísimo”, expresó.
Labat subrayó la importancia de este crecimiento sostenido. “Nunca había pasado que en un WTA hubiera 12 argentinas. Las chicas vienen subiendo en el ranking, y poder competir en el país sin tener que viajar tanto, que cuesta mucho dinero, las ayuda a seguir mejorando”. Además, explicó que este progreso no es casualidad. “En los últimos años se organizaron entre 10 y 12 torneos por temporada, de distintas categorías. Eso les permite sumar puntos, ganar experiencia y meterse en el circuito internacional”.
En cuanto a los objetivos de la AAT, Labat fue clara. “Nuestro sueño es tener entre cinco y seis jugadoras dentro de las 200 mejores del mundo. Ya lo cumplimos el año pasado y ahora queremos llegar a 50 argentinas con ranking WTA. Ese es el próximo desafío”.