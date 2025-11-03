“Tucumán vive un sueño con este torneo”: Mercedes Paz y Florencia Labat celebran el inicio del WTA 125

El tenis femenino internacional dio hoy su primer gran paso con el inicio del WTA 125 Tucumán Open by McDonald’s, un certamen que marcará un antes y un después para la provincia. En Lawn Tennis Club, el ambiente fue de fiesta y emoción. Entre las protagonistas, Mercedes Paz, directora ejecutiva del torneo y capitana del equipo argentino de la Billie Jean King Cup, destacó el valor histórico del momento. “Ya arrancó la primera ronda de la clasificación y tenemos una argentina más en el cuadro principal. Me llena de emoción que Tucumán sea escenario de un torneo de esta jerarquía”, dijo en diálogo con LG Play.