“En Tucumán no habrá aumentos en la tarifa de luz hasta diciembre”, aseguró Ascárate, interventor del Ersept

En medio de dudas que comenzaron a circular sobre posibles aumentos en la tarifa de energía, el interventor del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), Ricardo Ascárate, despejó en LA GACETA cualquier incertidumbre. “Hasta diciembre no va a haber ninguna modificación en la provincia”, afirmó.
La confusión surgió luego de que el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) oficializara un nuevo esquema tarifario para Edenor y Edesur, que prestan servicio en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. “Eso rige específicamente para el área metropolitana de Buenos Aires y no afecta a Tucumán”, aclaró Ascárate en LG Play.
El interventor recordó que la última actualización de tarifas en la provincia se realizó a principios de este año, y que la revisión integral que definirá los valores del período 2025-2030 aún está en proceso. “No voy a tocar ningún componente de la tarifa hasta que no tenga definido el nuevo cuadro tarifario para los próximos cinco años”, aseguró.
Ascárate también se refirió a las obras de infraestructura energética que se están llevando a cabo para mejorar la potencia y confiabilidad del servicio en la provincia. Entre ellas, destacó la repotenciación de la línea de alta tensión El Bracho – Cevil Pozo, que ahora permite duplicar su capacidad, y el plan de nuevas líneas y turbinas que garantizarán el suministro en el Gran Tucumán y el resto del territorio.
“Logramos que no hubiera cortes por restricción de potencia el año pasado, y vamos a aplicar el mismo plan este año. El problema sigue siendo el abastecimiento en las transportadoras de alta tensión, que depende de inversiones nacionales”, explicó.
En ese sentido, Ascárate detalló la necesidad de una segunda estación transformadora en Tucumán, inversión que se viene postergando desde hace más de 15 años. “Otras provincias ya tienen doble conexión; Tucumán tiene que mantener un plan ordenado para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico, de eso depende nuestra industria, comercio y crecimiento”, concluyó.