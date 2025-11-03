“En Tucumán no habrá aumentos en la tarifa de luz hasta diciembre”, aseguró Ascárate, interventor del Ersept

Ascárate también se refirió a las obras de infraestructura energética que se están llevando a cabo para mejorar la potencia y confiabilidad del servicio en la provincia. Entre ellas, destacó la repotenciación de la línea de alta tensión El Bracho – Cevil Pozo, que ahora permite duplicar su capacidad, y el plan de nuevas líneas y turbinas que garantizarán el suministro en el Gran Tucumán y el resto del territorio.