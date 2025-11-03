Oficializaron un nuevo aumento en las tarifas de luz y cambiaron la forma de medir el consumo

De acuerdo con el texto de la normativa, el cálculo del incremento en los costos de distribución considera dos componentes: una suba mensual del 0,42%, prevista desde abril dentro de la revisión tarifaria quinquenal, y una actualización por la evolución de los índices de inflación mayorista y minorista. Con esas variables, el ENRE definió que el costo de distribución que percibe la empresa aumenta un 3,6% en noviembre respecto de octubre.