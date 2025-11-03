Oficializaron un nuevo aumento en las tarifas de luz y cambiaron la forma de medir el consumo

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) aprobó un nuevo cuadro tarifario que Edenor deberá aplicar a partir del 1 de noviembre. Las subas están vinculadas a los costos de distribución, el precio de la energía mayorista y el transporte eléctrico, según se publicó en el Boletín Oficial.
En paralelo, mediante otra normativa, el organismo también autorizó a Edenor y Edesur a reemplazar la lectura bimestral de medidores por un sistema de medición y facturación mensual.
La Resolución 745/2025 del Enre establece los valores que Edenor deberá aplicar para los usuarios residenciales de los tres niveles definidos por el esquema de segmentación (N1, N2 y N3), así como para comercios, industrias, entidades de bien público, clubes de barrio y usuarios-generadores.
El ajuste contempla la variación mensual del costo de distribución reconocida a la empresa, la actualización de los precios mayoristas de energía y el valor del transporte eléctrico en alta tensión.
De acuerdo con el texto de la normativa, el cálculo del incremento en los costos de distribución considera dos componentes: una suba mensual del 0,42%, prevista desde abril dentro de la revisión tarifaria quinquenal, y una actualización por la evolución de los índices de inflación mayorista y minorista. Con esas variables, el ENRE definió que el costo de distribución que percibe la empresa aumenta un 3,6% en noviembre respecto de octubre.
A ese valor se suma el nuevo Precio Estacional de la Energía (PEST), que -según la Secretaría de Energía- se incrementa 3,45% para el período noviembre 2025–abril 2026, además de una actualización del componente de transporte eléctrico en alta tensión, que sube 7,61%.
Con todos esos elementos, el Enre confeccionó los cuadros tarifarios residenciales y comerciales que Edenor deberá aplicar en sus facturas, manteniendo la segmentación vigente según el nivel de ingresos.
Cambios en la forma de medir el consumo
Por otra parte, el Enre dispuso otro cambio que impactará en los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A través de la Resolución 730/2025, el organismo autorizó a Edenor y Edesur a modificar el sistema de lectura de medidores y facturación.
El actual esquema -que mide el consumo cada dos meses y lo divide en dos facturas mensuales- será reemplazado por un sistema de lectura y facturación mensual.
Las distribuidoras argumentaron ante el Enre que el sistema vigente genera “confusión”, ya que existe una distancia temporal “excesiva” entre el momento en que se mide el consumo y el momento en que llega la factura. Según las empresas, la lectura mensual permitiría una “señal más clara” sobre el uso de energía de cada hogar, facilitaría el control del gasto y mejoraría la comprensión de las facturas.
Además, sostuvieron que el nuevo esquema reduciría consultas en los canales de atención y permitiría mejorar los procesos de medición y facturación.
La resolución del Enre establece un período de transición y ordena iniciar la implementación dentro de los 30 días de la entrada en vigencia de la medida.
Edenor y Edesur deberán presentar un plan con el cronograma de migración, los cambios operativos, los modelos de factura y los resultados de las pruebas realizadas. Durante esta etapa, se permitirá distribuir los saldos pendientes del último período bimestral en al menos dos facturas mensuales, con el fin de evitar aumentos abruptos.
Asimismo, el organismo dispuso que, mientras dure la transición, las distribuidoras deberán ofrecer planes de pago sin intereses y no podrán realizar cortes de suministro por falta de pago cuando los ajustes estén vinculados exclusivamente al cambio de modalidad de facturación.