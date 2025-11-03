¿Por qué recomiendan tirar orégano en el desagüe?: el extraño truco que soluciona un gran problema en el hogar

Precauciones a tener en cuenta para tirar orégano en el desagüe

Especialistas en plomería emitieron una advertencia sobre el uso de orégano en los desagües, señalando que esta práctica puede generar problemas significativos en el sistema de cañerías a largo plazo. El riesgo principal radica en que las hojas secas de la hierba no logran disolverse por completo una vez que ingresan a las tuberías. Esta falta de disolución provoca que el material vegetal se acumule progresivamente en los codos o en las uniones internas, creando condiciones que favorecen seriamente la aparición de obstrucciones.