Las acciones argentinas extienden su racha alcista en Wall Street en el debut del nuevo gabinete

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos argentinos en el exterior muestran ligeras bajas al comienzo de la jornada.

Hace 3 Hs

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street iniciaron noviembre con incrementos de hasta el 9%, lo que prolongó la tendencia positiva observada al cierre de octubre tras las elecciones legislativas. El mercado reacciona favorablemente a los recientes cambios en el gabinete del presidente Javier Milei.

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos argentinos en el exterior muestran ligeras bajas al comienzo de la jornada. Como consecuencia, el índice de riesgo país se sitúa en 658 puntos básicos, un leve aumento con respecto al cierre anterior.

En una jornada en la que Wall Street ajustó su horario de operaciones, las acciones argentinas negociadas en Nueva York lideran las subidas con Telecom (+8,6%), seguida por BBVA (+5%) y Banco Supervielle (+4,7%).

La cotización del dólar oficial

En cuanto al mercado cambiario, el dólar oficial se mantiene sin variaciones en las pantallas del Banco Nación, cotizando a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta. En el segmento mayorista, la divisa estadounidense se negocia a $1.462, luego de haber comenzado la semana en $1.455.

Los dólares que se negocian en el mercado informal muestran descensos. El dólar blue cae un 1% hasta los $1.430, mientras que el dólar MEP se ubica en $1.468,61 y el contado con liquidación en $1.493,48.

En la Bolsa de Buenos Aires, el índice Merval experimentó un aumento del 2,4%, superando los 3.073.000 puntos, tras alcanzar máximos históricos el viernes. Las principales alzas se registran en Irsa (10%), Comercial del Plata (4,9%) y Banco de Valores (4,61%).

