Las acciones argentinas extienden su racha alcista en Wall Street en el debut del nuevo gabinete

La cotización del dólar oficial

En cuanto al mercado cambiario, el dólar oficial se mantiene sin variaciones en las pantallas del Banco Nación, cotizando a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta. En el segmento mayorista, la divisa estadounidense se negocia a $1.462, luego de haber comenzado la semana en $1.455.