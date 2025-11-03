Violencia en México: el desgarrador mensaje de la esposa del alcalde de Uruapan asesinado durante una celebración por el Día de Muertos

Grecia Quiroz García, esposa del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, rindió un sentido homenaje durante la ceremonia realizada en la plaza principal del municipio. En su discurso, Grecia destacó la importancia de la lucha por la justicia y la memoria de los desaparecidos.
“Esta lucha es por la justicia, por la violencia que seguimos viviendo, por los desaparecidos que aún no regresan a casa, Carlos sigue aquí, en cada paso de quienes continúan su lucha. Su sombrero no cayó; sigue siendo símbolo de esperanza y dignidad para Uruapan”, afirmó.
Además, recordó la cercanía de su esposo con la ciudadanía: “Él llegaba de madrugada tan contento de sus operativos porque sentía que estaba haciendo muchas cosas por Uruapan. Él siempre decía: ‘Grecia, la gente es primero’. El pueblo es primero”.
Grecia también subrayó el impacto de la pérdida del alcalde: “El día de hoy no solo mataron al presidente de Uruapan. Mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, a decir siempre la verdad, sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos”. Manzo era padre de dos menores, un detalle que su esposa destacó durante la ceremonia, consignó Infobae.
Conmoción por el asesinato en un alcalde en México
La mujer hizo un llamado a la unidad de la comunidad: “Le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos unamos, que nos levantemos como a él le hubiese gustado, que luchemos, que defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes, que defendamos ese Uruapan de antes”.
Por último, Grecia Quiroz García pidió a los ciudadanos continuar con el legado de su esposo: “Hoy agradezco a la vida por darme la oportunidad de haber conocido al mejor hombre, al único hombre honrado, hombre valiente, que no tenía miedo de nada. Hoy les pido por favor un fuerte aplauso, que se escuche hasta allá arriba donde él está”.