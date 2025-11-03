Secciones
Mundo

Violencia en México: el desgarrador mensaje de la esposa del alcalde de Uruapan asesinado durante una celebración por el Día de Muertos

“Su sombrero no cayó; sigue siendo símbolo de esperanza y dignidad para Uruapan”, dijo Grecia Quiroz García.

Violencia en México: el desgarrador mensaje de la esposa del alcalde de Uruapan asesinado durante una celebración por el Día de Muertos
Hace 17 Min

Grecia Quiroz García, esposa del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, rindió un sentido homenaje durante la ceremonia realizada en la plaza principal del municipio. En su discurso, Grecia destacó la importancia de la lucha por la justicia y la memoria de los desaparecidos.

“Esta lucha es por la justicia, por la violencia que seguimos viviendo, por los desaparecidos que aún no regresan a casa, Carlos sigue aquí, en cada paso de quienes continúan su lucha. Su sombrero no cayó; sigue siendo símbolo de esperanza y dignidad para Uruapan”, afirmó.

Además, recordó la cercanía de su esposo con la ciudadanía: “Él llegaba de madrugada tan contento de sus operativos porque sentía que estaba haciendo muchas cosas por Uruapan. Él siempre decía: ‘Grecia, la gente es primero’. El pueblo es primero”.

México: asesinan al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un festival del Día de los Muertos

México: asesinan al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un festival del Día de los Muertos

Grecia también subrayó el impacto de la pérdida del alcalde: “El día de hoy no solo mataron al presidente de Uruapan. Mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, a decir siempre la verdad, sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos”. Manzo era padre de dos menores, un detalle que su esposa destacó durante la ceremonia, consignó Infobae. 

Conmoción por el asesinato en un alcalde en México

La mujer hizo un llamado a la unidad de la comunidad: “Le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos unamos, que nos levantemos como a él le hubiese gustado, que luchemos, que defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes, que defendamos ese Uruapan de antes”.

Por último, Grecia Quiroz García pidió a los ciudadanos continuar con el legado de su esposo: “Hoy agradezco a la vida por darme la oportunidad de haber conocido al mejor hombre, al único hombre honrado, hombre valiente, que no tenía miedo de nada. Hoy les pido por favor un fuerte aplauso, que se escuche hasta allá arriba donde él está”.

Temas México
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión
1

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta
2

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA
3

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo
4

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal
5

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias
6

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

Más Noticias
El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Milei eligió a Santilli para ocupar el lugar de Catalán

Milei eligió a Santilli para ocupar el lugar de Catalán

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

Comentarios