México: asesinan al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un festival del Día de los Muertos

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, el funcionario fue trasladado de urgencia a un hospital tras recibir al menos seis impactos de bala, pero murió poco después a causa de las heridas. Durante el ataque también resultó herido el secretario de Obras Públicas del municipio, mientras que uno de los agresores fue abatido en el lugar y otros dos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad.