Secciones
Mundo

México: asesinan al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un festival del Día de los Muertos

El jefe municipal fue atacado a balazos por sicarios mientras participaba del Festival de Velas. Era reconocido por su lucha contra el narcotráfico y sus críticas al gobierno federal por la creciente violencia en Michoacán.

México: asesinan al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un festival del Día de los Muertos
Hace 1 Hs

El alcalde de Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán, Carlos Manzo, fue asesinado a balazos este sábado 1 de noviembre durante el Festival de Velas por el Día de los Muertos, una tradicional celebración que se realizaba en el Centro Histórico del municipio.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, el funcionario fue trasladado de urgencia a un hospital tras recibir al menos seis impactos de bala, pero murió poco después a causa de las heridas. Durante el ataque también resultó herido el secretario de Obras Públicas del municipio, mientras que uno de los agresores fue abatido en el lugar y otros dos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad.

Manzo se encontraba participando del cierre del evento cuando, en medio de la multitud, fue atacado por sicarios armados. En redes sociales circularon videos que registran el pánico de los asistentes y las detonaciones de armas de fuego en plena plaza principal.

El alcalde, que asumió su cargo en septiembre de 2024, se había convertido en una figura emblemática por su lucha frontal contra el crimen organizado y por denunciar la inacción del gobierno federal ante la creciente ola de violencia en Michoacán. En varias entrevistas había asegurado recibir amenazas de muerte y había advertido:

“No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados”.

Según trascendió, Manzo no llevaba puesto el chaleco antibalas que solía utilizar durante sus actividades oficiales. Estaba acompañado por dos escoltas de la Guardia Nacional (GN), quienes no lograron evitar el ataque.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó el asesinato y confirmó que el Secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, trabaja junto a la GN en un operativo especial para localizar a los responsables y reforzar la seguridad en la región.

Carlos Manzo se destacó en los últimos meses por sus críticas a la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y por denunciar presuntos acuerdos entre autoridades locales y bandas criminales, lo que lo convirtió en una figura incómoda para varios sectores del poder.

Su muerte vuelve a encender las alarmas sobre la violencia política en México, donde más de 30 funcionarios municipales han sido asesinados en los últimos años por el crimen organizado.

Temas MéxicoViolenciaClaudia Sheinbaum
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un robot vestido como el Chavo del 8 revolucionó las calles de México

Un robot vestido como el Chavo del 8 revolucionó las calles de México

Lo más popular
Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión
1

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA
2

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal
3

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo
4

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?
5

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias
6

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Milei eligió a Santilli para ocupar el lugar de Catalán

Milei eligió a Santilli para ocupar el lugar de Catalán

Emprendedores de Elevate: “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”

Emprendedores de "Elevate": “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

¿Cuál fue la última reforma del Código Penal?

¿Cuál fue la última reforma del Código Penal?

Comentarios