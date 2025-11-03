El mejor lugar para vivir: una ciudad argentina se consagró como la más habitable de América Latina

Comodidad y seguridad pueden ser los dos condicionantes que hacen que un lugar se transforme en un hogar. Una locación que ofrezca todos los servicios y satisfaga las necesidades que van desde salud hasta ocio puede convertirse en un lugar ideal para vivir. Y de acuerdo con un informe global reciente, una ciudad argentina es la que más cumple en América Latina.
Los lugares más habitables del mundo cambiaron en 2025. En los últimos años, la tendencia de las ciudades mejor calificadas para vivir se mantuvo estable, pero el panorama parece haber sufrido una sacudida importante. En 2025, Viena ya no era la ciudad más elegida para vivir y Copenhague ascendió a la cima, mientras que en América Latina, Buenos Aires se quedó con el primer puesto.
El informe que mide el mejor lugar para vivir
De acuerdo con el último índice Global de Habitabilidad 2025(Global Liveability Index) elaborado y publicado por The Economist Intelligence Unit (EIU) -la unidad de análisis e investigación de The Economist- Copenhague consiguió puntuaciones perfectas en las variables que determinar un lugar ideal para vivir. Así sacó los mejores números entre las 173 ciudades analizadas.
La unidad de la EIU evaluó qué lugares del mundo ofrecen las mejores y las peores condiciones de vida a sus habitantes, es decir, presenta una clasificación sobre los desafíos que enfrenta una persona en relación con sus expectativas en un lugar específico.
Las ciudades analizadas recibían una puntuación basada en más de 30 factores cualitativos y cuantitativos, organizados en cinco categorías: estabilidad, atención médica, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura. Cada encuestado califica estos factores como "aceptable”, "tolerable”, "incómodo”, "indeseable” o "intolerable”.
Copenhague, la ganadora entre 173 ciudades
En cuanto al ranking mundial, los resultados de la clasificación para este 2025 arrojaron un nuevo líder en calidad de vida. Se trata de la ciudad danesa de Copenhague, que este año se situó en lo alto de la clasificación general y superó a Viena, la cual había portado la medalla de oro durante tres años consecutivos.
Aunque la ciudad austriaca superó a la danesa en el sistema de salud, Copenhague tuvo la puntuación más alta en estabilidad, educación e infraestructura, lo que la coloca en el primer lugar.
Buenos Aires, la líder entre la región latinoamericana
Mientras que en la región latinoamericana Buenos Aires obtuvo la puntuación más alta, seguido por Santiago, que se sitúa en el puesto 57 con 77.3 puntos, y Montevideo (Uruguay), que está en el lugar 59 con 76.7 puntos. En cuarto y quinto lugar se encuentran San Juan (Puerto Rico) y Lima (Perú), en los puestos 87 (64.7 puntos) y 99 (59.3 puntos), respectivamente.
Por otro lado, en el extremo opuesto del ranking aparece Caracas (Venezuela), con solo 44.9 puntos, ubicándose entre las ciudades con peor calidad de vida de América Latina y en las diez peores a nivel global.