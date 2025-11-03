Final del Regional del NOA 2025: más que un clásico, Tucumán Rugby y Natación reeditarán un duelo de estilos

El Regional del NOA ya tiene a sus dos protagonistas. Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia volverán a cruzarse en una final que promete más que rugby: será un duelo de estilos, de pertenencia y de emociones contenidas. Ambos equipos llegaron al último escalón del torneo luego de dos semifinales intensas, en las que prevalecieron el temple y la estrategia.
Vale recordar que ambos clubes se enfrentaron en tres finales durante 2021: Apertura, Anual y Final Absoluta. Los “Blancos” ganaron el primero, mientras que los “Verdinegros”, los dos restantes.
Para Pablo Bascary, head coach de Natación, el triunfo sobre Lawn Tennis en las semifinales fue una prueba de carácter. “Sabíamos que iba a ser un partido palo a palo, que se iba a definir en los últimos 15 o 20 minutos. Apostamos a un cambio, a tener más piernas en el cierre, porque entendíamos que estos partidos se ganan así. Estoy muy contento por los chicos; esto es de ellos y se lo merecen”, expresó.
El entrenador valoró especialmente el trabajo mental del plantel, una de las claves que, según él, marcó la diferencia. “Durante la semana entrenamos estos escenarios: con un jugador menos, con cambios inesperados. Todo para no desesperarnos y mantener la calma. Es fundamental en estos partidos manejar la emoción y no dejarse llevar”, explicó.
Bascary también se refirió al desafío de enfrentar figuras como Nicolás Sánchez. “Por supuesto que tener a ‘Nico’ en la cancha le da jerarquía al rival. Todos somos hinchas de él, pero hoy me tocó enfrentarlo y quería ganarle. Lawn Tennis tiene un estilo de juego muy sólido y por eso el triunfo vale aún más”, señaló.
Del otro lado, Tucumán Rugby celebró la victoria frente a Universitario y su clasificación a una nueva final con la serenidad de quien se sabe protagonista habitual del certamen. Santiago Aguilar, subcapitán del “Verdinegro”, destacó el proceso del grupo. “Es una alegría inmensa. Venimos de años de trabajo y esta será nuestra tercera o cuarta final seguida. Vamos a dejar todo esta semana para dar nuestra mejor versión”, dijo.
El jugador también analizó el desarrollo del partido que les dio el pase. “Dominamos gran parte del juego, tuvimos mucho más la pelota, pero nos costó concretar. En el segundo tiempo nos mantuvimos tranquilos; lo tomamos como si fuera 0 a 0 y eso se reflejó en el resultado final”, comentó.
La definición promete intensidad y emociones fuertes. El “Serpentario” volverá a ser escenario de una batalla de estilos y pasiones entre dos clubes que entienden el rugby como una forma de vida.