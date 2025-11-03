Final del Regional del NOA 2025: más que un clásico, Tucumán Rugby y Natación reeditarán un duelo de estilos

Para Pablo Bascary, head coach de Natación, el triunfo sobre Lawn Tennis en las semifinales fue una prueba de carácter. “Sabíamos que iba a ser un partido palo a palo, que se iba a definir en los últimos 15 o 20 minutos. Apostamos a un cambio, a tener más piernas en el cierre, porque entendíamos que estos partidos se ganan así. Estoy muy contento por los chicos; esto es de ellos y se lo merecen”, expresó.