Secciones
DeportesRugby

Final del Regional del NOA 2025: más que un clásico, Tucumán Rugby y Natación reeditarán un duelo de estilos

Será un nuevo capítulo de una rivalidad histórica, con dos estilos opuestos y mucho en juego.

ANTECEDENTE. En julio se cruzaron por la semifinal del Anual Tucumano. ANTECEDENTE. En julio se cruzaron por la semifinal del Anual Tucumano. Foto de X @tucumanrugbyoficial
Hace 50 Min

El Regional del NOA ya tiene a sus dos protagonistas. Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia volverán a cruzarse en una final que promete más que rugby: será un duelo de estilos, de pertenencia y de emociones contenidas. Ambos equipos llegaron al último escalón del torneo luego de dos semifinales intensas, en las que prevalecieron el temple y la estrategia.

Vale recordar que ambos clubes se enfrentaron en tres finales durante 2021: Apertura, Anual y Final Absoluta. Los “Blancos” ganaron el primero, mientras que los “Verdinegros”, los dos restantes.

Para Pablo Bascary, head coach de Natación, el triunfo sobre Lawn Tennis en las semifinales fue una prueba de carácter. “Sabíamos que iba a ser un partido palo a palo, que se iba a definir en los últimos 15 o 20 minutos. Apostamos a un cambio, a tener más piernas en el cierre, porque entendíamos que estos partidos se ganan así. Estoy muy contento por los chicos; esto es de ellos y se lo merecen”, expresó.

El entrenador valoró especialmente el trabajo mental del plantel, una de las claves que, según él, marcó la diferencia. “Durante la semana entrenamos estos escenarios: con un jugador menos, con cambios inesperados. Todo para no desesperarnos y mantener la calma. Es fundamental en estos partidos manejar la emoción y no dejarse llevar”, explicó.

Bascary también se refirió al desafío de enfrentar figuras como Nicolás Sánchez. “Por supuesto que tener a ‘Nico’ en la cancha le da jerarquía al rival. Todos somos hinchas de él, pero hoy me tocó enfrentarlo y quería ganarle. Lawn Tennis tiene un estilo de juego muy sólido y por eso el triunfo vale aún más”, señaló.

Del otro lado, Tucumán Rugby celebró la victoria frente a Universitario y su clasificación a una nueva final con la serenidad de quien se sabe protagonista habitual del certamen. Santiago Aguilar, subcapitán del “Verdinegro”, destacó el proceso del grupo. “Es una alegría inmensa. Venimos de años de trabajo y esta será nuestra tercera o cuarta final seguida. Vamos a dejar todo esta semana para dar nuestra mejor versión”, dijo.

El jugador también analizó el desarrollo del partido que les dio el pase. “Dominamos gran parte del juego, tuvimos mucho más la pelota, pero nos costó concretar. En el segundo tiempo nos mantuvimos tranquilos; lo tomamos como si fuera 0 a 0 y eso se reflejó en el resultado final”, comentó.

La definición promete intensidad y emociones fuertes. El “Serpentario” volverá a ser escenario de una batalla de estilos y pasiones entre dos clubes que entienden el rugby como una forma de vida.

Temas San Miguel de TucumánTucumán Rugby ClubClub Natación y GimnasiaNicolás SánchezTorneo Regional de RugbySantiago Aguilar
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Aarón Quiroga y Nadine Vilca ganaron los 10K Ciudad de Concepción

Aarón Quiroga y Nadine Vilca ganaron los 10K Ciudad de Concepción

Tricampeón en ciclismo: Carlos Castillo brilló en el Panamericano

Tricampeón en ciclismo: Carlos Castillo brilló en el Panamericano

Del sur tucumano al podio continental: Santiago Frías es campeón de enduro

Del sur tucumano al podio continental: Santiago Frías es campeón de enduro

Concepción celebrará sus 125 años con una maratón que reunirá a más de 500 corredores

Concepción celebrará sus 125 años con una maratón que reunirá a más de 500 corredores

Familias, esfuerzo y emoción en cada metro de los 10k de Concepción

Familias, esfuerzo y emoción en cada metro de los 10k de Concepción

Lo más popular
Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión
1

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta
2

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA
3

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo
4

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal
5

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias
6

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

Más Noticias
El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

Agenda de TV de lunes: debuta la Selección Sub-17 y se cierra la fecha en el Clausura

Agenda de TV de lunes: debuta la Selección Sub-17 y se cierra la fecha en el Clausura

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

En la previa del Superclásico, Boca logró un gran triunfo y River no levanta cabeza

En la previa del Superclásico, Boca logró un gran triunfo y River no levanta cabeza

Comentarios