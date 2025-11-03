Zohran Mamdani: la estrella de TikTok que podría convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Un programa que apunta a la justicia económica

Su plataforma se centra en la idea de “una ciudad que podamos permitirnos”. Mamdani propone construir cientos de miles de viviendas asequibles y endurecer las sanciones contra los propietarios abusivos. También plantea crear supermercados gestionados por la ciudad para bajar los precios de los alimentos básicos, transporte público gratuito en los autobuses municipales y elevar el salario mínimo a 30 dólares la hora para 2030.