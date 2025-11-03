Se encendieron las alarmas por Franco Mastantuono: el parte médico que inquieta a Real Madrid y a la Selección Argentina

La noticia también preocupa al cuerpo técnico de Lionel Scaloni, ya que Mastantuono era una fija en la convocatoria para el amistoso del 14 de noviembre contra Angola, en Luanda, que cerrará el año de la Selección. El ex River ya había quedado fuera de la última doble fecha FIFA (ante Venezuela y Puerto Rico) por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. Su último partido con la Albiceleste fue hace casi dos meses, en la derrota 1-0 frente a Ecuador en Guayaquil, donde vistió la camiseta número 10 de Lionel Messi.