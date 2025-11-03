Se encendieron las alarmas por Franco Mastantuono: el parte médico que inquieta a Real Madrid y a la Selección Argentina

Franco Mastantuono encendió las alarmas en España y en la Selección Argentina. El mediocampista del Real Madrid se sometió este lunes a estudios médicos tras haber sido titular en la goleada 4-0 sobre Valencia, y los resultados confirmaron lo peor: sufre una pubalgia y quedará “pendiente de evolución”, según informó el parte oficial del club.
El diagnóstico llegó en un momento clave para el juvenil de 18 años, que volvía a sumar minutos desde el arranque en La Liga y tenía previsto ser titular mañana en Anfield, frente a Liverpool, por la Champions League. Sin embargo, el dolor en la zona púbica lo marginará de ese compromiso y también del próximo encuentro ante Rayo Vallecano. Los tiempos de recuperación suelen variar entre cuatro y seis semanas, aunque pueden extenderse según la gravedad del cuadro.
La noticia también preocupa al cuerpo técnico de Lionel Scaloni, ya que Mastantuono era una fija en la convocatoria para el amistoso del 14 de noviembre contra Angola, en Luanda, que cerrará el año de la Selección. El ex River ya había quedado fuera de la última doble fecha FIFA (ante Venezuela y Puerto Rico) por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. Su último partido con la Albiceleste fue hace casi dos meses, en la derrota 1-0 frente a Ecuador en Guayaquil, donde vistió la camiseta número 10 de Lionel Messi.
En el Real Madrid, Xabi Alonso pierde a una de sus alternativas jóvenes en medio de una agenda cargada y con varias bajas sensibles: Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger tampoco estarán disponibles. Mastantuono, que debutó en agosto ante Osasuna, sumó minutos en nueve partidos de La Liga y tres de la Champions, con un gol y una asistencia. Su evolución marcará cuándo podrá volver a competir.
La prensa española analizó con lupa su actuación ante el Valencia y coincidió en que todavía atraviesa un proceso de adaptación al ritmo del equipo. “Sabe que tiene que seguir aprendiendo... y mejorando. Son solo 18 años. Paciencia”, publicó el diario Marca, que subrayó que el argentino “necesita tiempo porque ahora mismo no le sale nada”.
Mientras tanto, Scaloni y su cuerpo técnico seguirán de cerca la recuperación del juvenil, cuyo presente en el Real Madrid y futuro inmediato con la Selección quedan, por ahora, en pausa.