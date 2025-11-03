“Queda mucha historia por contar”: el contundente descargo de Miguel Borja tras errar el penal en River

Horas más tarde, fiel a su estilo y amparado en su fe, Borja utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje optimista. “Gloria a ti, mi Dios, por este momento difícil, porque no tengo dudas de que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe. No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza de que saldré victorioso”, escribió en una historia de Instagram, acompañada por emojis con los colores de River y un versículo bíblico (Romanos 8:28).