Secciones
DeportesFútbol

“Queda mucha historia por contar”: el contundente descargo de Miguel Borja tras errar el penal en River

El colombiano utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje luego de la derrota ante Gimnasia. Agradeció el apoyo recibido y aseguró que atraviesa “un tiempo de desierto” del que saldrá fortalecido.

NOCHE COMPLICADA. Miguel Borja falló el penal en el cierre del partido ante Gimnasia y River volvió a irse del Monumental con preocupación. NOCHE COMPLICADA. Miguel Borja falló el penal en el cierre del partido ante Gimnasia y River volvió a irse del Monumental con preocupación. Getty
Hace 1 Hs

River atraviesa un momento en el que nada parece salirle bien. La derrota ante Gimnasia en el Monumental profundizó la crisis futbolística del equipo y volvió a dejar en el centro de la escena a Miguel Ángel Borja, quien falló el penal que podría haber significado el empate en la última jugada del partido.

El delantero colombiano, silbado por gran parte del estadio cuando fue anunciado por la voz del Monumental, se hizo cargo de una pelota caliente en el descuento. Sin embargo, su remate careció de potencia y el arquero Nelson Insfrán contuvo sin problemas, desatando la celebración del “Lobo” y la bronca de los hinchas.

Horas más tarde, fiel a su estilo y amparado en su fe, Borja utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje optimista. “Gloria a ti, mi Dios, por este momento difícil, porque no tengo dudas de que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe. No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza de que saldré victorioso”, escribió en una historia de Instagram, acompañada por emojis con los colores de River y un versículo bíblico (Romanos 8:28).

El mensaje fue interpretado como una forma de agradecer el apoyo recibido tras una noche dura y, al mismo tiempo, reafirmar su convicción de seguir luchando por revertir su presente. El delantero de 32 años atraviesa una etapa complicada desde su regreso al club, donde su rendimiento cayó respecto de los primeros meses de 2024.

Borja tiene contrato con River hasta diciembre de 2025, pero su continuidad es una incógnita. A la irregularidad futbolística se le suma el desgaste con el público, que lo tiene en la mira desde hace tiempo. Pese a eso, el colombiano eligió responder con fe y esperanza en un momento donde el clima en Núñez se volvió más espeso que nunca.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateMarcelo GallardoLiga Profesional de FútbolMiguel BorjaTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión
1

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta
2

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA
3

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo
4

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal
5

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias
6

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

Más Noticias
El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Agenda de TV de lunes: debuta la Selección Sub-17 y se cierra la fecha en el Clausura

Agenda de TV de lunes: debuta la Selección Sub-17 y se cierra la fecha en el Clausura

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

En la previa del Superclásico, Boca logró un gran triunfo y River no levanta cabeza

En la previa del Superclásico, Boca logró un gran triunfo y River no levanta cabeza

Comentarios