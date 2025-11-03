“Queda mucha historia por contar”: el contundente descargo de Miguel Borja tras errar el penal en River

River atraviesa un momento en el que nada parece salirle bien. La derrota ante Gimnasia en el Monumental profundizó la crisis futbolística del equipo y volvió a dejar en el centro de la escena a Miguel Ángel Borja, quien falló el penal que podría haber significado el empate en la última jugada del partido.
El delantero colombiano, silbado por gran parte del estadio cuando fue anunciado por la voz del Monumental, se hizo cargo de una pelota caliente en el descuento. Sin embargo, su remate careció de potencia y el arquero Nelson Insfrán contuvo sin problemas, desatando la celebración del “Lobo” y la bronca de los hinchas.
Horas más tarde, fiel a su estilo y amparado en su fe, Borja utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje optimista. “Gloria a ti, mi Dios, por este momento difícil, porque no tengo dudas de que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe. No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza de que saldré victorioso”, escribió en una historia de Instagram, acompañada por emojis con los colores de River y un versículo bíblico (Romanos 8:28).
El mensaje fue interpretado como una forma de agradecer el apoyo recibido tras una noche dura y, al mismo tiempo, reafirmar su convicción de seguir luchando por revertir su presente. El delantero de 32 años atraviesa una etapa complicada desde su regreso al club, donde su rendimiento cayó respecto de los primeros meses de 2024.
Borja tiene contrato con River hasta diciembre de 2025, pero su continuidad es una incógnita. A la irregularidad futbolística se le suma el desgaste con el público, que lo tiene en la mira desde hace tiempo. Pese a eso, el colombiano eligió responder con fe y esperanza en un momento donde el clima en Núñez se volvió más espeso que nunca.