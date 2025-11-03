River suma malas noticias: una de sus figuras terminó entre lágrimas y encendió la alarma antes del Superclásico

La noche en el Monumental dejó más preocupación que certezas para River. Apenas habían pasado 15 minutos del primer tiempo cuando Facundo Colidio se llevó la peor parte: tras disputar una pelota aérea en un córner, sintió un pinchazo en el isquiotibial izquierdo y cayó al piso. Inmediatamente pidió el cambio y se retiró del campo entre lágrimas, consciente de lo que podía significar esa molestia a una semana del Superclásico.