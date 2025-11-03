Secciones
River suma malas noticias: una de sus figuras terminó entre lágrimas y encendió la alarma antes del Superclásico

Facundo Colidio debió ser reemplazado en el primer tiempo ante Gimnasia tras sentir una molestia muscular. El delantero será sometido a estudios y podría perderse el cruce frente a Boca en la Bombonera.

DOLOR Y LLANTO. Facundo Colidio debió dejar la cancha en el primer tiempo por una lesión muscular. DOLOR Y LLANTO. Facundo Colidio debió dejar la cancha en el primer tiempo por una lesión muscular.
Hace 1 Hs

La noche en el Monumental dejó más preocupación que certezas para River. Apenas habían pasado 15 minutos del primer tiempo cuando Facundo Colidio se llevó la peor parte: tras disputar una pelota aérea en un córner, sintió un pinchazo en el isquiotibial izquierdo y cayó al piso. Inmediatamente pidió el cambio y se retiró del campo entre lágrimas, consciente de lo que podía significar esa molestia a una semana del Superclásico.

Marcelo Gallardo debió recurrir al juvenil Cristian Jaime para reemplazarlo, mientras el atacante, visiblemente afectado, fue consolado por sus compañeros en el banco de suplentes. Según informó el periodista Gustavo Yarroch, todo apunta a un desgarro, aunque los estudios médicos recién se realizarán en las próximas horas.

El momento no podría ser más inoportuno. River atraviesa una racha negativa tras la eliminación en la Copa Argentina y la derrota ante Gimnasia por el torneo local, y el panorama de lesiones preocupa cada vez más al cuerpo técnico. Colidio se suma así a la lista de jugadores que están en duda para el Superclásico del próximo domingo: Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi también trabajan contrarreloj para llegar.

En el caso de Montiel, el lateral sufrió un esguince leve en la rodilla derecha y fue preservado para evitar complicaciones. Driussi, por su parte, padece una distensión en el bíceps femoral izquierdo, en la misma zona donde ya había tenido un desgarro semanas atrás.

Mientras Gallardo intenta sostener al equipo en medio de la crisis futbolística, el Monumental reflejó el contraste del momento: silbidos para varios jugadores, ovación para el técnico y para las figuras históricas. La hinchada volvió a corear “Muñeco, Muñeco”, dejando en claro que el apoyo sigue firme para el entrenador más ganador del club.

Con la mirada puesta en la Bombonera y las dudas que crecen en cada línea, River enfrenta una semana clave. La lesión de Colidio no solo encendió las alarmas: también expuso el difícil escenario con el que el equipo de Núñez llegará al partido más esperado del año.

