La historia de la mujer que cayó del cielo en Londres: 21 años después, el misterio aún la envuelve

El viento azota la cima del edificio Wembley Point, una estructura de metal y vidrio que se alza en el noroeste de Londres. Es lunes, 29 de octubre de 2004. Desde allí, la ciudad parece una maqueta: autos diminutos, luces intermitentes, la rutina de siempre. Pero en cuestión de segundos, todo cambia.
Una mujer -desconocida para todos los presentes- se arroja al vacío desde la terraza del piso 21.
Lo que sigue es una investigación que, 21 años después, sigue sin respuesta. Nadie salió a buscarla, nadie reclamó su cuerpo. Ni siquiera en las horas posteriores, cuando los titulares invadieron los medios británicos: “Mujer salta desde lo alto de Wembley Point. No lleva documentación.”
Una investigación sin salida
La Policía acordonó la zona y los médicos nada pudieron hacer. En el bolso de la mujer hallaron solo unas pocas libras, un celular sin tarjeta SIM y un manojo de llaves sin identificar. No había cartera, ni documento, ni nota.
El cuerpo fue trasladado a la morgue de Londres, donde aún hoy permanece sin identificar.
—¿Alguien la vio llegar? —preguntó un agente.
—Aparece sola. Nadie interactúa con ella, ni siquiera mira su teléfono —respondió otro, mientras avanzaban cuadro a cuadro sobre el video de seguridad.
La prensa comenzó a llamarla “la mujer de Wembley Point”. Tenía entre 35 y 50 años, llevaba un impermeable azul y zapatos sin taco. Las cámaras del edificio no ofrecían ninguna pista. Los análisis de ADN tampoco coincidieron con ninguna base de datos.
Antes de saltar, la mujer había dejado sobre la mesa del bar un paquete de cigarrillos Marlboro, un ejemplar del diario The Guardian de ese día y un pase del transporte público de Londres.
Una semana después, nadie se había comunicado con la policía. Sus huellas no figuraban en ningún registro del Reino Unido, ni en hospitales, ni en servicios psiquiátricos, ni entre las personas desaparecidas. Nada.
El cuerpo que habla (y calla)
La autopsia descartó signos de violencia. “No hay trauma compatible con lucha previa. Todo sugiere un salto voluntario”, informó el forense.
El caso, sin embargo, desafió la lógica y los protocolos policiales. Pronto comenzaron los rumores: que era extranjera, que huía de una secta, que padecía una enfermedad terminal o que escapaba de alguien.
Sin avances, los investigadores apelaron a una técnica poco habitual: una artista forense reconstruyó digitalmente el rostro de la mujer, a partir de escaneos 3D y fotografías. El retrato fue difundido en diarios y noticieros, con la esperanza de provocar ese chispazo de reconocimiento. Pero nadie llamó.
La Policía Metropolitana mantuvo activa la línea de contacto: “Si sabe algo sobre la mujer de Wembley Point, comuníquese con nosotros”.
Los expertos en salud mental ofrecieron distintas teorías. Algunos sugirieron que el anonimato extremo y el teléfono sin SIM reflejaban miedo a ser localizada. Otros, una desconexión total con el mundo o una enfermedad mental no diagnosticada.
El caso se volvió un mito urbano. En redes sociales abundaron las conjeturas: “¿Era una espía?”, “¿una víctima de trata?”, “¿una mujer que quiso borrarse del mapa?”.
Los informes forenses, filtrados a la prensa, revelaron otro detalle: no había drogas ni alcohol en su sangre y su estado general de salud era bueno. Solo una vieja cicatriz abdominal -de una posible apendicectomía- daba testimonio de un pasado tangible.
La impotencia policial
El detective inspector Alan Harris, uno de los responsables del caso, lo resumió con crudeza:
—He trabajado en muchas investigaciones. Siempre hay una pista, una costura distinta, una valija. Aquí, nada. Solo una llave común que no abre ninguna puerta registrada en Londres.
Un testigo, empleado de la torre, contó:
—Fui al baño unos minutos y escuché un grito. Cuando salí, vi el cuerpo. El guardia de seguridad corrió hacia él con el rostro desencajado.
El acceso a la planta 21 requería una credencial especial, pero ese día la puerta había quedado entreabierta. Los empleados solían subir allí a fumar durante los descansos.
“La casualidad hizo que aquel acceso estuviera sin vigilancia justo en esos minutos”, admitirían después los encargados del edificio.
Un año más tarde, la Policía Metropolitana reconoció: “El caso está en pausa. Seguimos abiertos a recibir información, pero no hay nuevos indicios”.
Los últimos pasos
Los diarios británicos lograron reconstruir parte de sus movimientos previos gracias a cámaras urbanas. El domingo anterior, la mujer fue vista caminando sola por la estación de Wembley Central, con la mirada baja.
—Parece perdida -recordó el detective Harris-. Sabe a dónde va, pero no deja margen para el azar. Es inquietante pensar que una vida pueda reducirse a esos últimos pasos grabados por una cámara.
Los forenses destacaron un detalle más: no llevaba maquillaje, joyas ni tatuajes. Ni una marca que ayudara a decir quién era.
El expediente policial concluye con una frase lapidaria: “La víctima permanece sin identificar. No se presumen terceras partes involucradas. El caso sigue abierto”.
En la morgue forense de Londres, la urna con sus restos descansa etiquetada como NN 5580/2018.
“A veces, familiares llegan muchos años después. No perdemos la esperanza, pero los casos como este son los que terminan por perseguirnos en sueños”, confesó un empleado del hospital.
La historia de la mujer de Wembley Point persiste en la memoria colectiva. Sin nombre, sin historia y sin tumba conocida, su retrato digital sigue circulando en los archivos policiales y en la red, como un recordatorio de que, a veces, la identidad puede desaparecer tan silenciosamente como una sombra sobre el asfalto.