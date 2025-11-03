“Menos estadios FIFA, más hospitales”: el grito que une a los jóvenes de Marruecos

Durante un mes, Marruecos ha sido escenario de una ola de protestas lideradas por jóvenes de la Generación Z. El movimiento, conocido como GenZ 212 (por el prefijo telefónico del país), tomó las calles y las redes para exigir mejores servicios públicos, más oportunidades y un freno a la corrupción. Pero la respuesta del Estado fue dura: 1.500 manifestantes procesados; 240 condenados, algunos con penas de hasta 15 años de prisión, y una represión que dejó tres jóvenes muertos y decenas de heridos.