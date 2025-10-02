Qué es la bandera de One Piece y por qué se convirtió en símbolo global de protesta juvenil

La elección de la bandera tampoco es casual. Jolly Roger es el nombre que recibe la bandera tradicional de los piratas en Europa y América. La más famosa es la negra con una calavera y dos huesos cruzados en blanco, usada por el corsario Edward England en el siglo XVIII. Fue un símbolo de amenaza y de desafío al poder establecido. Hoy, en manos de los jóvenes, se resignifica como una señal de resistencia y unidad contra la injusticia.