"Tenés una valentía enorme": el respaldo de los seguidores a Juanita Tinelli tras el conflicto con Marcelo

En la grabación elegida por Robles se escucha sobre la existencia de un mundo donde sí podemos actuar, tomar decisiones e influir en ciertas situaciones. El posteo subrayó la idea de diferenciar entre aquello que podemos controlar y lo que no se encuentra bajo nuestra posibilidad de dirigir. Este pensamiento fue compartido por Paula en un momento significativo para su hija, quien utilizó las redes sociales ante la desesperación de la grave amenaza recibida.