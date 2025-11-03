Secciones
"Tenés una valentía enorme": el respaldo de los seguidores a Juanita Tinelli tras el conflicto con Marcelo

La muchacha decidió mostrar más de sesenta historias donde se apreciaba el respaldo enviado por sus seguidores.

"Tenés una valentía enorme": el respaldo de los seguidores a Juanita Tinelli tras el conflicto con Marcelo
Hace 1 Hs

La joven Juanita Tinelli conmovió al público recientemente al realizar un descargo firme dirigido a su padre, Marcelo Tinelli. Mediante sus palabras, la hija de Paula Robles, de 22 años, explicó que recibió graves amenazas de muerte. Esta situación penosa se generó a raíz de la exposición mediática y las determinaciones tomadas por su progenitor.

Marcelo Tinelli rompió el silencio tras la denuncia de su hija Juanita: “Estamos muy tristes y preocupados”

Marcelo Tinelli rompió el silencio tras la denuncia de su hija Juanita: “Estamos muy tristes y preocupados”

Luego de hacer pública su complicada situación, la modelo acudió nuevamente a su perfil de Instagram para compartir la masiva oleada de afecto recibida. La muchacha decidió mostrar más de sesenta historias donde se apreciaba el respaldo enviado por sus seguidores. Estos mensajes privados de la red social surgieron en medio de este complejo episodio que atraviesa Juanita Tinelli.

Los mensajes y consejos que recibió Juanita Tinelli en el duro momento que vive

Una usuaria particular aconsejó a Juanita Tinelli que se abrace fuertemente a su madre, Paula Robles. La seguidora señaló que Paula Robles posee una gran madurez y tiene las cosas más que claras. Además, la alentó a recuperar la hermosa sonrisa que exhibía durante su niñez.

Otros internautas destacaron la importancia fundamental de contar con una mamá presente en momentos difíciles. Frases como “Nunca te calles nada” y “Que tu silencio se haga voz” fueron enviadas a la joven, resaltando su enorme valentía. Otros seguidores manifestaron deseos de paz, armonía y amor para Juanita durante este difícil proceso.

Tenés una valentía enorme: el respaldo de los seguidores a Juanita Tinelli tras el conflicto con Marcelo
Tenés una valentía enorme: el respaldo de los seguidores a Juanita Tinelli tras el conflicto con Marcelo

¿Qué dijo la madre de Juanita Tinelli, Paula Robles?

Tras la denuncia de las amenazas de muerte y el fuerte comunicado de Juanita contra Marcelo, su madre Paula Robles sorprendió con una sentida reflexión. La exesposa del conductor compartió en su cuenta de Instagram un video que incluía una charla de la australiana Merran Poplar. El mensaje central de ese contenido buscaba destacar la necesidad de distinguir lo que está dentro del ámbito de influencia propio.

En la grabación elegida por Robles se escucha sobre la existencia de un mundo donde sí podemos actuar, tomar decisiones e influir en ciertas situaciones. El posteo subrayó la idea de diferenciar entre aquello que podemos controlar y lo que no se encuentra bajo nuestra posibilidad de dirigir. Este pensamiento fue compartido por Paula en un momento significativo para su hija, quien utilizó las redes sociales ante la desesperación de la grave amenaza recibida.

