Marcelo Tinelli rompió el silencio tras la denuncia de su hija Juanita: “Estamos muy tristes y preocupados”

Marcelo Tinelli se expresó por primera vez tras el fuerte comunicado que publicó su hija Juanita, en el que denunció haber sido amenazada de muerte y vinculó la situación con la alta exposición mediática de su padre.
El conductor compartió un mensaje en sus historias de Instagram donde manifestó su preocupación y pidió respeto ante el difícil momento familiar que atraviesan.
“Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos. Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó, y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”, escribió Tinelli.
Tinelli pidió respeto y aseguró que no hará más declaraciones
En su mensaje, el presentador de televisión aclaró que no brindará más detalles sobre la interna familiar que salió a la luz.
“Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolverlo con amor y diálogo en el seno de nuestra familia”, expresó.
Además, pidió comprensión a la prensa y a sus seguidores:
“Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar”.
Tinelli también compartió una foto junto a su hija con un mensaje de apoyo:
“Te amo siempre, mi pebe. Con toda mi alma”.
Qué pasó con Juanita Tinelli
La modelo e influencer Juanita Tinelli, de 22 años, presentó una denuncia por amenazas de muerte y amedrentamiento ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal.
A través de un extenso comunicado en su cuenta de Instagram, explicó que decidió hablar luego de años de silencio motivado por el miedo y la lealtad familiar.
“Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, escribió.
El duro descargo de Juanita Tinelli
La hija menor de Marcelo Tinelli explicó que la situación límite que vivió la llevó a romper el silencio y exponer lo que siente.
“Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé”, sostuvo.
En su texto, Juanita fue crítica con su padre:
“No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que él hizo, pero sí por lo que siento”.
También reflexionó sobre el peso del apellido Tinelli y la exposición mediática:
“Llevar este apellido es algo que siempre asumí con orgullo. Sé lo que representa, el peso que tiene y la historia que conlleva. Pero justamente por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar”.
Finalmente, cerró su comunicado con un mensaje de valentía:
“No me considero una víctima, me considero alguien que eligió hablar después de mucho silencio. Porque guardar lo que duele también destruye. Y si lo que digo hace ruido, que sea el ruido de una verdad que necesitaba ser dicha”.
Contexto y repercusiones
El caso de Juanita Tinelli se suma a las denuncias recientes de mujeres públicas que sufrieron hostigamiento y amenazas, como Agustina Peñalva, Edith Hermida, Nazarena Di Serio y Josefina Pouso.
Mientras avanza la investigación judicial para identificar a los responsables, tanto Juanita como Marcelo Tinelli pidieron respeto y privacidad en medio de un momento familiar complejo y sensible.