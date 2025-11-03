Secciones
Dominadas en barra en casa: la técnica para ganar músculo sin salir de tu hogar

Tips para principiantes y para evitar lesiones durante la actividad física.

Hace 1 Hs

Se ven sencillas pero no lo son. Hacer dominadas correctamente requiere mucho entrenamiento y la fuerza necesaria para cargar tu propio cuerpo. En esta ejercitación se usan muchos músculos del tren superior y hay algunos tips a tener en cuenta para evitar dañarlos.

Hacer una barra de dominadas en casa es tan fácil como comprar una pica de madera de al menos 28 milímetros de diámetro y colgarla mediante unas eslingas de una viga en el techo. Sin embargo, para quienes deseen algo más complejo, en una rápida recorrida por video tutoriales de internet, podrán encontrar artefactos más sofisticados para instalar.

Cómo hacer dominadas en barra correctamente

La fundadora de la metodología Reto 48, Sara Álvarez, enumera los siguientes pasos para hacer dominadas de manera correcta:

1. Colgarte de la barra con las manos abiertas a la anchura de tus hombros (el agarre de las manos puede ser mirando hacia ti o del revés, como te sea más cómodo para ti) y mantener el cuerpo en reposo.

2. En segundo lugar, trata de mantener los brazos completamente estirados.

3. Iniciamos el movimiento con una contracción escapular, es decir, se elevan las escápulas que tensarán nuestro tronco. Es importante mantenerlas así durante todo el movimiento.

4. Flexionamos los brazos, elevamos el cuerpo hasta que la barbilla sobrepase la barra.

También brinda un tip fundamental para los principiantes que quieran empezar a hacer dominadas. Se trata de empezar el ejercicio con “negativas”, es decir, utilizar algún tipo de soporte –como un cajón– para empezar el ejercicio arriba. Luego, dejar el cajón y, de a poco, ir bajando. Esta metodología puede ser más sencilla que empezar desde abajo y puede ayudar a dominar o encontrar el movimiento correcto de a poco.

