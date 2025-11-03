Dominadas en barra en casa: la técnica para ganar músculo sin salir de tu hogar

También brinda un tip fundamental para los principiantes que quieran empezar a hacer dominadas. Se trata de empezar el ejercicio con “negativas”, es decir, utilizar algún tipo de soporte –como un cajón– para empezar el ejercicio arriba. Luego, dejar el cajón y, de a poco, ir bajando. Esta metodología puede ser más sencilla que empezar desde abajo y puede ayudar a dominar o encontrar el movimiento correcto de a poco.