Receta fácil de tortas fritas: el clásico argentino que no puede faltar en tus meriendas

La receta para preparar en cualquier momento las masitas típicas de las fechas patrias

Hace 1 Hs

La gastronomía argentina cuenta en su haber con platos deliciosos que destacan por la complejidad de su preparación, como las empanadas o el locro. Pero hay otros platos típicos, dulces, igualmente sabrosos, pero con una nobleza y simpleza singular. Tal vez el mejor ejemplo de ello sean las tortas fritas, una suave y sabrosa galleta criolla.

El momento del mate es sagrado y no hay mejor combo para una merienda que el que forma la típica infusión junto a las tortas fritas. La complejidad está en conseguirlas: suelen aparecer en algunas panaderías para fechas patrias y dejan de "existir" hasta el año siguiente. Pero su receta es extremadamente fácil y merece estar al alcance de todos en cualquier momento del año.

Cómo preparar tortas fritas

La chef Felicitas Pizarro comparte sus claves para preparar las mejores tortas fritas. Para ello serán necesarios los siguientes ingredientes:

1 cucharada de aceite vegetal

Aceite para freír (cantidad necesaria)

250 centímetro cúbicos de agua tibia

½ kilogramo de harina 0000

5 gramos de polvo para hornear

½ cucharada de sal

Preparación

1. En un bowl mezclar harina, polvo de hornear, sal, aceite y hacer un volcán.

2. Agregar en el centro agua tibia y comenzar a amasar con las manos 10 minutos hasta tomar la masa y formar un bollo liso.

3. Dejar reposar en un bowl tapado por 1 hora y cortar en bollos de 50 gramos.

4. Estirar con palo de amasar dándole forma circular

5. Hacer un tajo en el centro y freír en abundante aceite caliente hasta dorar suavemente.

6. Retirar del aceite, escurrir sobre papel absorbente y salar o espolvorear con azúcar.

