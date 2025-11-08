Secciones
Qué significa colocar un anillo debajo de la almohada y cómo hacer el ritual

Se trata de un hechizo de magia blanca.

Hace 12 Hs

Las razones para apelar a diferentes rituales esotéricos y tratar de producir efectos sobrenaturales sobre una realidad que nos perturba suelen ser diversas. Pueden ser problemas que nos afectan y a los que necesitamos encontrarles una solución definitiva: sufrimientos por amor, por falta de dinero, una preocupación familiar, entre otros.

Lo cierto es que existen infinidad de hechizos muy sencillos para potenciar los deseos del alma. Uno de ellos consiste en dejar un anillo bajo la almohada. ¿Qué significa y para qué sirve?

Según el sitio web Hechizo, este tipo de rituales forman parte de lo que se conoce como magia blanca y deben realizarse demostrando que uno ama a la otra persona, que la desea y que está comprometido con ese deseo.

El hechizo del anillo bajo la almohada se recomienda en tres situaciones: fortalecer el amor de pareja si, cuando la persona está sola y desea encontrar un amor, y luego de una pelea para atraer a alguien nuevamente a nuestra vida.

Se necesita un vaso con agua fría, un anillo (si fue regalado por la persona a la que invocamos, mucho mejor) y siete cintas rojas. Luego, el ritual se realiza de la siguiente manera:

- Llenamos el vaso con agua fría y lo colocamos en el centro de una mesa junto con el anillo.

- Frotamos el anillo para transmitirle calor y luego lo sumergimos en el agua.

- Con el dedo índice, hacemos círculos en el agua (para el lado de las agujas del reloj).

- Repetimos esta frase: “Señora del amor y la pasión, imploro tu poder para que atraigas a mi lado el amor, ilumíname con tu esperanza y devuélveme la pasión para que, con este ritual que yo hago, encuentre la solución”.

- Retiramos el anillo del agua y pasamos las cintas rojas por el centro. Las atamos con tres nudos y en voz alta repetimos el nombre de nuestra pareja o de la persona que queremos que regrese a nuestra vida (si estamos buscando un nuevo amor, simplemente nos concentramos en ese deseo de manera profunda).

- Luego, repetimos la frase: “Señora del amor y la pasión, imploro tu poder para que atraigas a mi lado el amor, ilumíname con tu esperanza y devuélveme la pasión para que, con este ritual que yo hago, encuentre la solución”.

Entonces, colocamos el anillo debajo de la almohada y lo dejamos ahí por tres días. Una vez cumplido ese plazo, guardamos el anillo en nuestro bolso o en un bolsillo y lo llevamos con nosotros a todas partes.

