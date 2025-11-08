Cómo crear contactos de emergencia en tu celular Android paso a paso

Con las nuevas tecnologías, los celulares ofrecen cada vez más funciones para realizar tareas que nos simplifiquen el día a día. Algunas de estas opciones están relacionadas a la seguridad y privacidad, como los contactos de emergencia: una configuración que puede llegar a salvarte en situaciones de aprietos.
Es sabido que los desarrolladores de sistemas para celulares están apuntando a que estos pequeños dispositivos se conviertan en una especie de asistente personal al alcance de la mano. Por eso Android incorporó los contactos de emergencia, una opción para dar aviso a tus personas de confianza cuando necesites ayuda.
Cómo funcionan los contactos de emergencia
Esta opción de Android consiste en crear una lista de personas que podrían ayudar si estuvieras en problemas. Suele configurarse desde los ajustes del teléfono y, en caso de ser necesitada, se activa con una serie de toques rápidos de los botones laterales del teléfono.
Al pulsar estos comandos, los designados contactos de emergencia recibirán una notificación con tu ubicación en tiempo real.
Cómo agregar contactos de emergencia en Android
1. Ingresar a la opción "Ajustes" o "Configuración" de tu teléfono Android
2. Presionar el apartado "Seguridad y emergencia" o una opción con nombre similar, ya que puede variar dependiendo del modelo de celular
3. Buscar e ingresar a la opción "Contactos de emergencia"
4. Tocar el icono del lápiz y la opción "Agregar" o "Editar" para ingresar nuevos contactos
5. Una vez elegida la persona de confianza, tocar "Guardar" o "Hecho"
6. Volver atrás y buscar la opción "Servicio de localización de emergencia". Verificar que el casillero esté tildado o activado
Para poner en funcionamiento los contactos de emergencia, cada teléfono tendrá un mecanismo que puede variar un poco. Pero cada uno de ellos indicará cuáles son los comandos para enviar alertas. Estos suelen ser presionando durante algunos segundos el botón de bloqueo o haciendo alguna combinación entre el botón de bloqueo y alguno de volumen.