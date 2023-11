Xbox Game Pass anunció los sorprendentes juegos que incorporará a su catálogo durante noviembre

Las novedades que llegan a Xbox Game Pass en noviembre

Una de las grandes novedades del mes será Football Manager 2024, que estará disponible para PC, Cloud y consolas desde el 6 de noviembre para ofrecer nuevas formas de ganar en la renovada entrega de la saga, que promete ser la edición más completa de todas. Por otro lado, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name también se convertirá en un juego disponible desde el 9 de noviembre y ya se posiciona como uno de los favoritos.