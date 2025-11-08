Secciones
Levantarse con el pie izquierdo: ¿mala suerte o solo una superstición?

Es una creencia que nació en el Imperio Romano, donde se pensaba que todo lo relacionado con la izquierda estaba controlado por los malos espíritus.

La creencia popular asegura que la persona que se levanta con el pie izquierdo podría llegar a tener día marcado por el mal humor y, aunque suene exagerado, también por la mala suerte. Para el Feng Shui, sin embargo, levantarse de la cama con el pie izquierdo resulta muy provechoso. Entonces, la duda es ¿por qué tiene tanta mala fama?

Esta asociación entre el pie izquierdo y la mala suerte proviene de creencias de la antigua Roma, donde se pensaba que todo lo relacionado con la izquierda estaba controlado por los malos espíritus.

A nadie se le ocurría entrar a un lugar pisando con el pie izquierdo, y mucho menos levantarse apoyando primero ese pie al bajar de la cama.  Un dato curioso que acompaña a esta superstición es el origen de la palabra siniestro, “sinister” en latín, que significa “izquierdo”. Pero, realmente, ¿levantarse con el pie izquierdo es el presagio de un mal día?

El pie izquierdo: cuál es su significado 

Desde los tiempos más remotos se cree que los pies tienen un simbolismo particular: el derecho para propiciar la suerte y el izquierdo para cuestiones nefastas.

Como indica Carmen Torrente en su libro "La superstición dice...", si se nos duerme el pie izquierdo hay que mojar el zapato con saliva y hacer la señal de la cruz sobre él; eso quita el hormigueo y aleja los males que se anuncian.

Y nos deja otro consejo: "también se puede poner sal y trazar un círculo sobre el zapato o sólo cruzar los dedos".

Levantarse con el pie izquierdo: ¿trae mala suerte?

Suele decirse que una persona que atraviesa varios sucesos desafortunados durante el día seguramente “se levantó con el pie izquierdo”.

Para algunos Feng Shui, sin embargo, levantarse de la cama con el pie izquierdo resulta muy provechoso. De acuerdo al gurú británico Jan Cisek, experto en el arte que ayuda al equilibrio y la armonía, levantarse de la cama por el lado izquierdo aportará mejor flujo de energía y está asociado con los valores más preciados como la familia, la salud y la prosperidad.

También la psicología aporta su punto de vista sobre el lado izquierdo y el lado derecho, pero en este caso del cerebro.

Según el reconocido coach y experto en psicología motivacional Pete Cohen, “el lado izquierdo del cerebro contribuye a pensar y planificar de manera más racional el día que se debe afrontar, mientras que el derecho se encarga de emociones como el miedo y el estrés que solo diluye el potencial de experimentar situaciones positivas”.

Diversos estudios sobre el sueño sostienen, además, que tener un mal día nada tiene que ver con la izquierda o la derecha, sino que está relacionado con una actitud negativa de la persona, generalmente ocasionada por la falta de horas de sueño.

Es decir que el malhumor de las mañanas y el mal descanso del cerebro podrían ser los responsables de la falta de eficacia de nuestro día y de lo que denominamos “mala suerte”.

