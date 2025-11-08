Levantarse con el pie izquierdo: ¿mala suerte o solo una superstición?

Para algunos Feng Shui, sin embargo, levantarse de la cama con el pie izquierdo resulta muy provechoso. De acuerdo al gurú británico Jan Cisek, experto en el arte que ayuda al equilibrio y la armonía, levantarse de la cama por el lado izquierdo aportará mejor flujo de energía y está asociado con los valores más preciados como la familia, la salud y la prosperidad.