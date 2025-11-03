Arrancó el Cyber Monday: ¿cuáles son los electrodomésticos en tendencia y qué rebajas se pueden encontrar?

Desde hoy hasta el miércoles 5 de noviembre, uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del año brindará oportunidades únicas para conseguir productos a precios imbatibles. En esta nueva edición del Cyber Monday, más de 900 marcas de distintos rubros, entre ellas de electrodomésticos, facilitarán ofertas imperdibles para equipar el hogar con aparatos de última tecnología.
El mercado de electrodomésticos en la Argentina vivió una clara recuperación en la primera parte del 2025. Informes como el de NielsenIQ destacó que las ventas aumentaron en un 41% durante los primeros cinco meses del año en comparación con el mismo período de 2024. Entre los factores que influyeron, la expansión del surtido de productos debido a la mayor importación fue una de las claves. Así, electrodomésticos innovadores y novedosos se sumaron al catálogo.
Tanto desde el informe presentado por la consultora en el marco del Electronics Home Forum de 2025, como en la página oficial de Cyber Monday destacaron que los pequeños electrodomésticos de cocina se convirtieron en los favoritos del día a día. Este sector marcó un fuerte repunte del 49%, con las freidoras de aire y las cafeteras espresso como la sensación entre los utensilios culinarios del último tiempo.
Cyber Monday 2025: ¿cuáles son los electrodomésticos en tendencia y sus precios?
Pero en los últimos meses apareció otro electrodoméstico que vino a competir con estas opciones, y con la llegada del calor se perfila como una opción práctica y muy sencilla para facilitar la vida en la cocina. Este aparato es la máquina de hielo, que ahora se está convirtiendo en un elemento frecuente en los hogares.
En este Cyber Monday es posible encontrar descuentos más que atractivos para estos electrodomésticos en tendencia. Desde la página oficial es posible encontrar freidoras de aire rebajadas en un 35% y tres cuotas sin interés, como es el caso de la Freidora de Aire de Gadnic que costaba $146.460 y ahora se encuentra en $95.199.
En el caso de las cafeteras, la oferta es imperdible. La Nespresso Essenza tiene un 50% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en la página del evento. Así pasó de costar $472.500 a $236.250. Las máquinas de hielo no se quedan atrás: podés conseguir rebajas del 35% en la marca Gadnic y tres cuotas sin interés, pasando de $253.614 a $164.849.
Cómo comprar los electrodomésticos en tendencia en el Cyber Monday
Es fundamental monitorear precios, modelos y especificaciones con anticipación. Revisar el precio habitual de un artículo es esencial para distinguir una verdadera oportunidad de una "rebaja imperdible" superficial. Se recomienda registrarse en las plataformas, cargar favoritos y activar alertas días antes para tener ventaja al inicio del evento.
Esta edición subraya la importancia de las promociones financieras paralelas. Además de las cuotas sin interés ofrecidas por las tiendas, las billeteras virtuales y las alianzas bancarias jugarán un papel crucial. El comprador debe evaluar no solo si el comercio acepta su tarjeta, sino qué beneficios extras (reintegros o cupones) le proporciona su entidad financiera o billetera, ya que esto puede marcar la diferencia en el ahorro final.