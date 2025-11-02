Cómo aprovechar el Cyber Monday para comprar viajes con descuentos: estas son las promociones

La gran novedad es la posibilidad que ofrece la agencia de pagar vuelos al exterior en hasta 3 cuotas con tarjeta de crédito en dólares, una opción que figura como Cuotas Despegar. Hay que recordar que las cuotas en viajes al exterior no son de los bancos/tarjetas de crédito, sino que hay agencias que deciden ofrecer esta opción con financiación propia.