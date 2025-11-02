Cómo aprovechar el Cyber Monday para comprar viajes con descuentos: estas son las promociones

Del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre se realizará la edición 2025 de Cyber Monday, uno de los tres eventos más importantes del comercio electrónico. En esta opotunidad participarán varios rubros, desde indumentaria, tecno y electro hasta el sector de viajes y turismo. Participarán agencias de viajes, hoteles, empresas de asistencia al viajero, de alquiler de autos, aerolíneas, transporte fluvial, y buses, entre otras opciones.
Cyber Monday 2025 es el momento justo para comprar el verano 2026. En todo este tipo de campañas de ventas, las promociones concretas se dan a conocer una vez comenzado el período de ventas. Pero en los días previos, hay quienes van anticipando lo que se vendrá.
Cyber Monday 2025: cuáles son las promociones y descuentos para viajar en el próximo verano
En la agencia de viajes Despegar, ya anunciaron descuentos de hasta 20% en viajes al Caribe, Estados Unidos y Europa, además de promociones con bancos. Y hasta 12 cuotas sin interés en viajes nacionales con tarjetas de distintos bancos, además de descuentos del 10% sin tope con Mercado Pago en hoteles y paquetes dentro del país.
La gran novedad es la posibilidad que ofrece la agencia de pagar vuelos al exterior en hasta 3 cuotas con tarjeta de crédito en dólares, una opción que figura como Cuotas Despegar. Hay que recordar que las cuotas en viajes al exterior no son de los bancos/tarjetas de crédito, sino que hay agencias que deciden ofrecer esta opción con financiación propia.
Por otro lado, desde las agencias de viaje tendrán hasta 12 cuotas sin interés para viajes dentro del país con tarjeta de crédito y descuentos. También habrá descuentos en viajes internacionales y la posibilidad, en paquetes, de pagar en cuotas en dólares (no con tarjeta de crédito).
Booking.com, por su parte, tendrá un 15% de descuento en más de 800 propiedades participantes en Argentina. Y en Plataforma 10, portal dedicado a la venta de pasajes de micros de larga distancia, comentaron que tendrán descuentos de hasta el 50% en rutas y empresas de transporte seleccionadas, además de financiación de hasta 12 cuotas sin interés y 10% adicional con determinados medios de pago.
Cómo aprovechar el Cyber Monday para comprar viajes con descuentos
Para aprovechar mejor este tipo de eventos es importante tener claras algunas cuestiones.
- Definir un presupuesto. Tener pensado cuánto se está dispuesto a gastar en un viaje.
- Destinos y fechas. Establecer posibles destinos a los que se quiere viajar y opciones de fechas (y también tener muy claro en qué fechas NO se puede viajar). Esto facilitará la toma de decisiones en el momento en que se ubique una buena oferta.
- Verificar límites y vigencia de los medios de pago. Antes del CyberMonday 2025, confirmar los límites de tarjetas, fechas de vencimiento y autorizaciones necesarias.
- Activar alertas. Ayudará a encontrar ofertas relacionadas con lo que estamos buscando.
- Revisar que el descuento sea real y se aplique a las fechas deseadas. Es importante tener una idea de cuánto cuesta usualmente el viaje que se están buscando para entender si estamos frente a una buena oferta o no.
- Si se ecuentra un precio atractivo, comprar. A veces hay ofertas por tiempo limitado.
- Prestar atención. Revisar medios de pago y políticas de cambios y cancelaciones
- Comprar en sitios seguros y reconocidos.