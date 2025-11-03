Sorpresa y euforia en “Futttura”: Chris Martin apareció en el show de Tini y enloqueció al público

Sin saberlo, quienes consiguieron un ticket para el dos de noviembre en la innovadora y ambiciosa propuesta de show Tini Stoessel, "Futttura", ganaron la lotería. Esa noche los fanáticos no solo fueron a ver a su ídola al festival inmersivo a gran escala, sino que además se dieron con una sorpresa que ni en sus sueños más osados se atreverían a imaginar: el histórico cantante de de la banda británica Coldplay se hizo lugar en el escenario junto a la artista argentina en un show inolvidable.
Tini Stoessel demostró que la apuesta para su más reciente gira musical es gigante. Actividades inmersivas, stands con juegos, patio de comidas, espacios interactivos, un museo que viaja en el tiempo, una puesta en escena sorprendente y escenarios de alta sofisticación técnica, los nuevos shows de Tini en Tecnópolis no dejan de maravillar a los asistentes. Y ahora la intérprete de "Buenos Aires" redobló la propuesta, con un invitado de lujo.
La eufórica presentación de Chris Martin en “Futttura”
"Creo que nunca voy a poder tomar dimensión de lo que significa para mí este día, este momento", comenzó diciendo la protagonista de “Futttura” frente a los miles de espectadores que asistieron a Tecnópolis en la noche del domingo. Un silencio solemne y una ansiedad descomunal se hacía lugar en el recinto mientras los fanáticos escuchaban el discurso.
Y allí ocurrió: "A mí me encantaría que ustedes reciban con un fuerte aplauso a Chris Martin", anunció alzando la voz la artista. Los gritos que saturaron todo el predio precedieron una increíble presentación en la que el cantante britpanico y la artista argentina se unieron para presentar "We pray", la canción que hicieron en conjunto. Este tema forma parte del último álbum de Coldplay, Moon Music, y de la que originalmente también forman parte la rapera británica Little Simz, el cantante nigeriano Burna Boy y la artista palestino-chilena, Elyanna.
Luego, el nacido en Whitestone, Reino Unido, que lució una remera con la cara de Tini, dejó el piano y tomó la guitarra para acompañar a la ex Violeta durante su interpretación de Carne y Hueso.
Otros invitados de lujo
Las redes sociales se inundaron de comentarios sorprendidos y eufóricos por la aparición del cantante birtpanico. Su participación se viralizó, junto a imágenes y videos del momento captados por el público, y los nombres de ambos artistas se convirtieron en tendencia.
Pero esa noche estuvo llena de intérpretes e invitados de lujo. Previo a Chris Martin, Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! se subieron al escenario para presentar el tema "Me gusta". También, en la misma jornada hubo otro visitante internacional: Juanes. El colombiano, que días atrás realizó su show en el Movistar Arena, subió al escenario e interpretó a dúo con la argentina su tema Fotografía.