Sorpresa y euforia en “Futttura”: Chris Martin apareció en el show de Tini y enloqueció al público

Sin saberlo, quienes consiguieron un ticket para el dos de noviembre en la innovadora y ambiciosa propuesta de show Tini Stoessel, "Futttura", ganaron la lotería. Esa noche los fanáticos no solo fueron a ver a su ídola al festival inmersivo a gran escala, sino que además se dieron con una sorpresa que ni en sus sueños más osados se atreverían a imaginar: el histórico cantante de de la banda británica Coldplay se hizo lugar en el escenario junto a la artista argentina en un show inolvidable.