Uno por uno, los feriados y días no laborables que le quedan al 2025

Quedan solo dos meses al año y las energías de los argentinos entran a reserva. Por eso los feriados se vuelven indispensables para tomar algunos días de descanso. Los trabajadores, por otra parte, esperan saber qué días tendrán libre y qué días trabajarán. Tener un calendario pautado permite también calcular cuánto incrementará el sueldo a fin de mes.
Entre noviembre y diciembre habrá tres feriados y un día no laborable. La combinación de dos de ellos dejará un fin de semana largo en noviembre, ideal para hacer unas vacaciones breves con escapada a algún sitio cercano. Otro de los días de efemérides formará un fin de semana largo en diciembre y, el último, cortará una semana.
Calendario de feriados de noviembre
Aunque son varias las efemérides que se conmemoran en noviembre, el calendario nacional de feriados tiene en cuenta sólo una de ellas. Se trata del Día de la Soberanía Nacional, que se celebra cada 20 de noviembre. Pero este año, el Gobierno nacional decidió trasladarlo y formar un fin de semana largo. Así, el viernes siguiente fue declarado día no laborable y, el lunes, feriado nacional. El fin de semana largo quedó agendado, entonces, para la tercera semana de noviembre, entre el 21 y el 24.
Calendario de feriados de diciembre
En diciembre llegan las festividades religiosas del catolicismo que dan lugar a los dos feriados del mes. El primero coincidirá con un lunes para dar lugar a un fin de semana largo. Será el del 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María. Luego, en la cuarta semana del mes, se agendó el feriado de Navidad –25 de diciembre– que coincidirá con un jueves.
Cuándo serán los feriados de Carnaval 2026
En febrero del próximo año, el lunes y martes de Carnaval caen el 16 y 17 de febrero. Serán feriados nacionales y aunque habrá festejos en diferentes puntos de todas las provincias del país, las celebraciones principales se dividen entre los cerros coloridos de Jujuy y los corsódromos de Gualeguaychú, Entre Ríos.
A los días del fin de semana anterior, el sábado 14 y domingo 15, se sumarán los dos feriados. Los trabajadores que sean convocados por sus empleadores para prestar servicios ese día, deberán recibir un pago equivalente a un extra del 100%, es decir, cobrarán como jornada doble según lo estipula la ley.