Uno por uno, los feriados y días no laborables que le quedan al 2025

Calendario de feriados de noviembre

Aunque son varias las efemérides que se conmemoran en noviembre, el calendario nacional de feriados tiene en cuenta sólo una de ellas. Se trata del Día de la Soberanía Nacional, que se celebra cada 20 de noviembre. Pero este año, el Gobierno nacional decidió trasladarlo y formar un fin de semana largo. Así, el viernes siguiente fue declarado día no laborable y, el lunes, feriado nacional. El fin de semana largo quedó agendado, entonces, para la tercera semana de noviembre, entre el 21 y el 24.