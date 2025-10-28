Feriados de noviembre: ¿cuándo será el último fin de semana XXL?

Diferencia entre feriado y día no laboral

La celebración de esta relevante hazaña tiene lugar cada 20 de noviembre, pero esta fue trasladada para el lunes 24, con fin de alargar el descanso del fin de semana. Ese día rige lo establecido en la ley para los feriados nacionales, donde todos los trabajadores tienen derecho a gozar del descanso. A quienes los convocan a prestar servicios, deberán pagarles un recargo del 100%, según lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).