Nuevos montos del monotributo en noviembre 2025: cómo quedan las categorías y cuotas

ARCA enfatizó que el pago puntual es clave para evitar recargos y sanciones, así como para mantener la cobertura social y previsional de los contribuyentes.

Hace 1 Hs

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció los montos y plazos actualizados del monotributo para noviembre de 2025, el anteúltimo mes del año. Los valores vigentes fueron definidos en agosto y se mantendrán hasta febrero de 2026, ajustados de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en los últimos seis meses.

ARCA recordó a los contribuyentes que deben verificar su categoría antes de realizar el pago, ya que los topes de facturación se modificaron. La fecha límite para abonar la cuota de noviembre es el jueves 20 de noviembre. Cumplir con el vencimiento evita recargos, intereses y posibles sanciones, incluyendo la exclusión automática del régimen y restricciones en el acceso a la obra social y al sistema previsional.

Escalas vigentes del monotributo en noviembre 2025

Los límites de facturación anual por categoría quedaron definidos de la siguiente manera:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Cuotas del monotributo según categoría y actividad

Los montos a abonar varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio de bienes). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social:

Categoría A: $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)


