Nuevos montos del monotributo en noviembre 2025: cómo quedan las categorías y cuotas

ARCA recordó a los contribuyentes que deben verificar su categoría antes de realizar el pago, ya que los topes de facturación se modificaron. La fecha límite para abonar la cuota de noviembre es el jueves 20 de noviembre. Cumplir con el vencimiento evita recargos, intereses y posibles sanciones, incluyendo la exclusión automática del régimen y restricciones en el acceso a la obra social y al sistema previsional.