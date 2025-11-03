Nuevos montos del monotributo en noviembre 2025: cómo quedan las categorías y cuotas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció los montos y plazos actualizados del monotributo para noviembre de 2025, el anteúltimo mes del año. Los valores vigentes fueron definidos en agosto y se mantendrán hasta febrero de 2026, ajustados de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en los últimos seis meses.
ARCA recordó a los contribuyentes que deben verificar su categoría antes de realizar el pago, ya que los topes de facturación se modificaron. La fecha límite para abonar la cuota de noviembre es el jueves 20 de noviembre. Cumplir con el vencimiento evita recargos, intereses y posibles sanciones, incluyendo la exclusión automática del régimen y restricciones en el acceso a la obra social y al sistema previsional.
Escalas vigentes del monotributo en noviembre 2025
Los límites de facturación anual por categoría quedaron definidos de la siguiente manera:
Categoría A: $8.992.597,87
Categoría B: $13.175.201,52
Categoría C: $18.473.166,15
Categoría D: $22.934.610,05
Categoría E: $26.977.793,60
Categoría F: $33.809.379,57
Categoría G: $40.431.835,35
Categoría H: $61.344.853,64
Categoría I: $68.664.410,05
Categoría J: $78.632.948,76
Categoría K: $94.805.682,90
Cuotas del monotributo según categoría y actividad
Los montos a abonar varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio de bienes). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social:
Categoría A: $37.085,74
Categoría B: $42.216,41
Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)