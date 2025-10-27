Secciones
Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 26 de octubre?

Se realizó un nuevo sorteo del Tuqui 10, en el que se encontraba en juego el premio de $55 millones.

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 26 de octubre?
Hace 1 Hs

Este domingo 26 de octubre se realizó el tradicional sorteo del Tuqui 10 que se hace semana a semana. Para la última edición del premio de la Caja Popular de Ahorros se encontraba en juego un pozo de $55.000.000, pero el premio millonario quedó vacante al no encontrar un ganador.

Sin embargo, sí salieron ganadores en las categorías “Número de Cartón” (10 ganadores de $500.000), “Sorteo Especial” (cinco ganadores de $150.000) y “Seguro Sale”. En la última categoría se encontraron tres ganadores del premio de $9.704.246: dos de San Miguel de Tucumán y uno de El Manantial.

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 26 de octubre?

El próximo sorteo será el domingo 2 de noviembre con el cartón verde. El pozo millonario se posicionó en $70.793.254 y el “Seguro Sale” en $6.074.328.

Cómo se juega al Tuqui 10

El juego consta de tres etapas. El primer premio es el “Tuqui 10”, donde se sortean 10 bolillas (el cartón trae 10 números) sobre un universo de 22 bolillas, numeradas del 1 al 22.

El segundo se llama “Seguro Sale” (que siempre tendrá un ganador), donde se hace un sorteo con 10 bolillas, si queda vacante se sortea una más y, si aún sigue vacante, el sorteador electrónico lanza un número de cartón.

El tercero se llama "Número de cartón" y en él se sortean 10 premios por número de cartón, de $300.000 para cada ganador. En el cuarto por "Cuponera" Se sortean 5 premios con los cartones no premiados del sorteo anterior. Los ganadores participan por diversas recompensas.

En el último juego de octubre el primer premio encontró su ganador. Una persona de San Miguel de Tucumán se llevó el pozo millonario. El próximo juego será el domingo 26 de octubre con el cartón amarillo. Para la próxima ocasión el pozo será de $55.000.000.

