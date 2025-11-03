Lo que no sabías del ácido hialurónico: su efecto dura más de lo que dicen

Recientes hallazgos de resonancias magnéticas han puesto en duda la idea de que los rellenos de ácido hialurónico se disuelven por completo en un año. Según Gavin Chan, un médico en Australia, quien observó que los rellenos de algunos pacientes aún estaban presentes hasta una década después de ser inyectados, las resonancias magnéticas confirmaron que el ácido hialurónico puede mantenerse en el cuerpo por más tiempo de lo esperado, sobre todo en áreas como la zona de los ojos. Sus conclusiones fueron compartidas en un video de YouTube de la clínica Victorian Cosmetic Institute.