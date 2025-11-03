Estados Unidos reacondiciona una vieja base militar en Puerto Rico ante la creciente tensión con Venezuela

El Ejército de Estados Unidos está modernizando la antigua base naval Roosevelt Roads, en Puerto Rico, según un informe difundido por la agencia Reuters. La base, que fue una de las instalaciones más grandes del país hasta su cierre en 2004, se encuentra ahora en proceso de reacondicionamiento estratégico a solo 800 kilómetros de Venezuela, lo que ha generado especulaciones sobre un posible reposicionamiento militar en la región.