Estados Unidos reacondiciona una vieja base militar en Puerto Rico ante la creciente tensión con Venezuela

El Ejército de Estados Unidos está modernizando la antigua base naval Roosevelt Roads, en Puerto Rico, según un informe difundido por la agencia Reuters. La base, que fue una de las instalaciones más grandes del país hasta su cierre en 2004, se encuentra ahora en proceso de reacondicionamiento estratégico a solo 800 kilómetros de Venezuela, lo que ha generado especulaciones sobre un posible reposicionamiento militar en la región.
De acuerdo con imágenes satelitales captadas el 29 de octubre, se observaron nuevas tiendas de campaña, equipos portátiles de control aéreo y aeronaves militares como helicópteros, aviones Osprey, cazas F-35, KC-130J Hércules y C-17 Globemaster III, estacionados en la zona sur de la pista. Los trabajos de mejora habrían comenzado el 17 de septiembre, con tareas de reparación en las pistas de aterrizaje.
Expansión militar en aeropuertos civiles del Caribe
Además de la base principal, Estados Unidos también está modernizando aeropuertos civiles en Puerto Rico y en St. Croix, en las Islas Vírgenes, ambos territorios estadounidenses cercanos a Venezuela.
Reuters identificó cambios significativos en el Aeropuerto Rafael Hernández, el segundo más transitado de Puerto Rico, donde se instalaron torres móviles de control aéreo, equipos de comunicaciones y drones MQ-9 Reaper, comúnmente utilizados en zonas de guerra o misiones antinarcóticos. También se detectó la construcción de un depósito de municiones en el área del aeropuerto.
En St. Croix, las imágenes satelitales de septiembre y octubre muestran actividad de construcción y mejoras en plataformas de estacionamiento y reabastecimiento de aeronaves en el Aeropuerto Henry E. Rohlsen, lo que permitiría aumentar la capacidad de operaciones aéreas militares.
Señales de una estrategia orientada hacia Venezuela
Fuentes militares y expertos marítimos consultados por Reuters indicaron que la reconstrucción de Roosevelt Roads y las obras en las Islas Vírgenes podrían facilitar futuras operaciones dentro de Venezuela, un país con el que Washington mantiene una relación diplomática tensa.
El presidente venezolano Nicolás Maduro ha denunciado reiteradamente que Estados Unidos planea derrocarlo, mientras que la Casa Blanca asegura que sus acciones responden a la lucha contra el narcotráfico y el “narcoterrorismo”.
Una portavoz, Anna Kelly, afirmó que el presidente Donald Trump ha emprendido una “acción sin precedentes para detener el flagelo del narcotráfico”, en referencia a los 15 ataques recientes contra presuntos buques narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de 64 muertos desde el 2 de septiembre.
El mayor despliegue militar en el Caribe desde 1994
De acuerdo con Reuters, este aumento de presencia militar estadounidense en el Caribe es el más importante no vinculado a operaciones humanitarias desde 1994, cuando Washington envió más de 20.000 soldados y dos portaaviones a Haití durante la “Operation Uphold Democracy”.
La acumulación de fuerzas, iniciada en agosto, incluye buques de guerra, un submarino nuclear, cazas y aviones espía, lo que refuerza las sospechas sobre un cambio en la postura estratégica de Estados Unidos frente a la situación en América Latina.