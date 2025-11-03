Secciones
Hallan muerta a Fernanda Maroca, ‘influencer’ y política brasileña: investigan las causas de su fallecimiento

El cuerpo de la joven de 30 años fue encontrada en avanzado estado de descomposición en su vivienda de Lago Verde, Maranhão. La Policía analiza si se trató de un suicidio o un accidente.

Hace 2 Hs

Brasil se encuentra conmocionado por la muerte de la influencer y política Fernanda Oliveira da Silva, conocida popularmente como Fernanda Maroca, quien fue hallada sin vida en su casa de Lago Verde, una pequeña localidad cercana a São Luís, en el estado de Maranhão.

Según informaron medios locales, fueron los propios familiares de la joven quienes encontraron el cuerpo, luego de varias horas sin lograr comunicarse con ella. Al arribar al domicilio y no obtener respuesta, decidieron ingresar y alertar de inmediato a los servicios de emergencia.

Cuando el equipo médico llegó al lugar, solo pudo confirmar el fallecimiento. De acuerdo con los reportes iniciales de las autoridades, el cuerpo presentaba signos de descomposición, lo que sugiere que la influencer llevaba varios días muerta antes de ser descubierta.

La Policía Civil de Maranhão abrió una investigación para determinar las causas exactas de la muerte. Si bien aún no hay una conclusión oficial, medios como Globo informaron que la causa preliminar habría sido ahorcamiento, y que los investigadores trabajan para esclarecer si se trató de un suicidio o un accidente.

Fernanda Maroca era una figura muy activa en redes sociales, donde acumulaba miles de seguidores gracias a su presencia carismática y su participación en la política local. Su repentina muerte ha generado un gran impacto en la comunidad digital brasileña, donde miles de usuarios expresaron su consternación y mensajes de despedida.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

