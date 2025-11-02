Otro batacazo en el Regional Federal Amateur: Famaillá venció a Tucumán Central y es líder

Cuando se sorteó el fixture del Regional Federal Amateur en el Consejo Federal de AFA, muchos pensaban que Famaillá la tendría difícil. Integrado en la zona 9 de la Región Norte junto a Social y Deportivo Graneros y Tucumán Central, el grupo se presentaba como uno de los más exigentes. Sin embargo, el equipo dirigido por Ernesto Luna sorprendió a todos: cerró la primera rueda como líder con puntaje ideal (6 puntos) y con un panorama alentador para la segunda parte del torneo.
El “Fama” consiguió una importante victoria como local ante Tucumán Central por 2 a 1, luego de revertir un marcador adverso. En el primer tiempo, Felipe Estrada había puesto en ventaja al “Rojo” de Villa Alem, pero en el complemento los dueños de casa reaccionaron con fuerza y dieron vuelta el resultado gracias a los tantos de Andy Álvarez y Ricardo Sosa.
Con este triunfo, Famaillá le sacó cinco puntos de ventaja a sus dos rivales, que apenas suman una unidad cada uno. Además, el conjunto del sur tucumano tendrá la posibilidad de volver a jugar como local el domingo, cuando reciba a Graneros en el inicio de la segunda rueda. “El partido fue parejo, pero fuimos superiores y tuvimos las chances más claras. Nadie daba nada por nosotros, pero los chicos están jugando muy bien”, destacó el DT.
En otros resultados de la jornada, por la zona 8, Central Norte y Sportivo Guzmán igualaron 1 a 1 en Barrio El Bosque. Agustín Smith abrió el marcador para los “Julianos”, y Lautaro Rojas empató para los de Hernán Chiple, que se mantienen punteros con 7 puntos. En Aguilares, Jorge Newbery logró su primera victoria al derrotar 2 a 0 a Ateneo Parroquial Alderetes, con goles de Jesús Flores y Facundo Alarcón (de penal).