Secciones
DeportesFútbol

Otro batacazo en el Regional Federal Amateur: Famaillá venció a Tucumán Central y es líder

El "Fama" tiene puntaje ideal al término de la primera rueda y el horizonte se le aclaró de cara a la definición.

Otro batacazo en el Regional Federal Amateur: Famaillá venció a Tucumán Central y es líder Gentileza Luciana Ramón
Hace 1 Hs

Cuando se sorteó el fixture del Regional Federal Amateur en el Consejo Federal de AFA, muchos pensaban que Famaillá la tendría difícil. Integrado en la zona 9 de la Región Norte junto a Social y Deportivo Graneros y Tucumán Central, el grupo se presentaba como uno de los más exigentes. Sin embargo, el equipo dirigido por Ernesto Luna sorprendió a todos: cerró la primera rueda como líder con puntaje ideal (6 puntos) y con un panorama alentador para la segunda parte del torneo.

El “Fama” consiguió una importante victoria como local ante Tucumán Central por 2 a 1, luego de revertir un marcador adverso. En el primer tiempo, Felipe Estrada había puesto en ventaja al “Rojo” de Villa Alem, pero en el complemento los dueños de casa reaccionaron con fuerza y dieron vuelta el resultado gracias a los tantos de Andy Álvarez y Ricardo Sosa.

Con este triunfo, Famaillá le sacó cinco puntos de ventaja a sus dos rivales, que apenas suman una unidad cada uno. Además, el conjunto del sur tucumano tendrá la posibilidad de volver a jugar como local el domingo, cuando reciba a Graneros en el inicio de la segunda rueda. “El partido fue parejo, pero fuimos superiores y tuvimos las chances más claras. Nadie daba nada por nosotros, pero los chicos están jugando muy bien”, destacó el DT.

En otros resultados de la jornada, por la zona 8, Central Norte y Sportivo Guzmán igualaron 1 a 1 en Barrio El Bosque. Agustín Smith abrió el marcador para los “Julianos”, y Lautaro Rojas empató para los de Hernán Chiple, que se mantienen punteros con 7 puntos. En Aguilares, Jorge Newbery logró su primera victoria al derrotar 2 a 0 a Ateneo Parroquial Alderetes, con goles de Jesús Flores y Facundo Alarcón (de penal).

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior
1

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán
2

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán

La foto y la película
3

La foto y la película

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán
4

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

Quién es Guillermo Francos y cuál fue su relación con Tucumán
5

Quién es Guillermo Francos y cuál fue su relación con Tucumán

Preocupación en Atlético Tucumán: tercera derrota consecutiva y señales de alarma
6

Preocupación en Atlético Tucumán: tercera derrota consecutiva y señales de alarma

Más Noticias
Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Preocupación en Atlético Tucumán: tercera derrota consecutiva y señales de alarma

Preocupación en Atlético Tucumán: tercera derrota consecutiva y señales de alarma

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

El fuerte descargo de Marcelo Tinelli tras las amenazas de muerte a su hija Juanita

El fuerte descargo de Marcelo Tinelli tras las amenazas de muerte a su hija Juanita

Agenda de TV del domingo: juegan Estudiantes-Boca y River-Gimnasia por el Clausura

Agenda de TV del domingo: juegan Estudiantes-Boca y River-Gimnasia por el Clausura

Juanita Tinelli denunció amenazas de muerte y le dieron un botón antipánico

Juanita Tinelli denunció amenazas de muerte y le dieron un botón antipánico

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club

Comentarios