Otro batacazo en el Regional Federal Amateur: Famaillá venció a Tucumán Central y es líder

Cuando se sorteó el fixture del Regional Federal Amateur en el Consejo Federal de AFA, muchos pensaban que Famaillá la tendría difícil. Integrado en la zona 9 de la Región Norte junto a Social y Deportivo Graneros y Tucumán Central, el grupo se presentaba como uno de los más exigentes. Sin embargo, el equipo dirigido por Ernesto Luna sorprendió a todos: cerró la primera rueda como líder con puntaje ideal (6 puntos) y con un panorama alentador para la segunda parte del torneo.