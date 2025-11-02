Se cierra la primera rueda del Torneo Regional Federal Amateur

Por la zona 8, en el estadio de barrio El Bosque, Central Norte, que llega con puntaje ideal tras dos victorias consecutivas, recibirá a Sportivo Guzmán (3 puntos) en un duelo clave pensando en la clasificación, cuando restan aún tres fechas por disputarse. Los “Cuervos” vienen de vencer 2 a 1 a Jorge Newbery como visitantes, mientras que los “Julianos” cayeron por el mismo marcador ante Ateneo. El encuentro será dirigido por Agustín Marto.