Se cierra la primera rueda del Torneo Regional Federal Amateur

La primera rueda de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur, que organiza el Consejo Federal de AFA, llegará a su cierre esta tarde desde las 17, con partidos decisivos para los equipos tucumanos.
Por la zona 8, en el estadio de barrio El Bosque, Central Norte, que llega con puntaje ideal tras dos victorias consecutivas, recibirá a Sportivo Guzmán (3 puntos) en un duelo clave pensando en la clasificación, cuando restan aún tres fechas por disputarse. Los “Cuervos” vienen de vencer 2 a 1 a Jorge Newbery como visitantes, mientras que los “Julianos” cayeron por el mismo marcador ante Ateneo. El encuentro será dirigido por Agustín Marto.
En Aguilares, los “Aviadores”, que aún no sumaron puntos, buscarán ante El Expreso (3) una victoria que los mantenga con chances. Una nueva derrota los dejaría prácticamente sin posibilidades. El árbitro será Lautaro Cazorla.
Por la zona 9, Famaillá (3), líder del grupo, recibirá a Tucumán Central (1). Los dirigidos por Ernesto Luna (h) vienen de ganarle a Graneros 2 a 1, mientras que el “Rojo” igualó 1 a 1 con los “Cocodrilos”. Arbitrará Rodrigo Ballestero.