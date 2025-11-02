Secciones
Seguridad

Video: un hombre se llevó a su mamá de una clínica y al salir destrozó el lugar a fierrazos

Sucedió en La Plata. El director del centro médico explicó que la mujer estaba internada en el lugar y que no tenía el alta médica. Las agresiones, aseguró, se extendieron durante varios días.

Hace 1 Hs

Un hombre retiró a su mamá de una clínica en La Plata sin el alta médica y al salir amenazó a los empleados y destrozó a fierrazos los vidrios del hall de entrada. Todo quedó registrado por las cámaras del lugar.

El violento episodio ocurrió este viernes a la noche en el Instituto Médico Platense (IMP), ubicado en la intersección de las calles 1 y 50.

De acuerdo a lo informado por el director del centro de salud, Raúl Tassi, el agresor tenía a su madre internada en el lugar desde hacía varios días, en los cuales, tanto él como otros tres hijos de la mujer, ya se habían mostrado violentos. Inclusive, detalló el profesional, el día anterior habían empujado a un médico que tenía temor de continuar atendiendo a la paciente.

“Amenazaban que iban a romper todo y pidieron llevársela (a la madre), pero no quisieron firmar el papel que decía que se la llevaban sin alta médica”, detalló Tassi y explicó que ante esta situación debieron realizar “la denuncia del alta”.

El acusado finalmente retiró a la mujer de 76 años en una silla de ruedas del establecimiento y la subió a un vehículo. Un empleado intentó recuperar la silla, pero el agresor lo amenazó: “Retirate si no querés que tu vida corra peligro”, le dijo.

Minutos más tarde todo se descontroló. “Fue hasta el auto y luego volvió uno con dos fierros, tipo cruz, de cambiar las gomas, y empezó a romper los vidrios”, explicó el médico al medio 0221.

La filmación muestra el violento accionar del acusado, que comenzó a golpear las puertas y vidrios del establecimiento. Además, las cámaras también capturaron el temor de los médicos, recepcionistas y hasta los propios pacientes que esperaban en la sala de espera y que tuvieron que correr, sorprendidos, por la insólita secuencia debido a que los vidrios volaron “a centímetros de donde estaban sentados”.

“Rápidamente, vino todo el Directorio para arreglar todo y volver a funcionar con normalidad”, precisó Tassi, quien lamentó la reiteración de los hechos de violencia en los centros asistenciales.

De todas maneras, la sala de espera quedó repleta de vidrios rotos, por lo que la atención en el lugar se vio interrumpida durante varios minutos.

De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales, el hombre escapó del IMP después de romper todo. Tras el episodio, las autoridades del sanatorio realizaron la denuncia en la Comisaría Primera de La Plata y la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 y del Juzgado de Garantías N°6.

