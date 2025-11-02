Video: un hombre se llevó a su mamá de una clínica y al salir destrozó el lugar a fierrazos

De acuerdo a lo informado por el director del centro de salud, Raúl Tassi, el agresor tenía a su madre internada en el lugar desde hacía varios días, en los cuales, tanto él como otros tres hijos de la mujer, ya se habían mostrado violentos. Inclusive, detalló el profesional, el día anterior habían empujado a un médico que tenía temor de continuar atendiendo a la paciente.