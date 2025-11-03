México celebró a sus muertos con color y tradición

Tradición que trasciende

Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), el Día de Muertos refleja la manera en que los mexicanos conciben la muerte no como un final, sino como una continuidad, un reencuentro con quienes partieron antes.