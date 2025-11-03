Matanzas entre reclusos: doce muertos en tres cárceles de Ecuador

Enfrentamientos

En septiembre de este año, 30 reclusos y un guardia fallecieron en enfrentamientos entre miembros de bandas del narcotráfico en cárceles de las localidades costeras de Machala (suroeste) y Esmeraldas (noroeste), mientras que el jefe de la mayor cárcel de máxima seguridad ecuatoriana, ubicada en Guayaquil, salió ileso de un ataque armado en la calle.