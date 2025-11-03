Secciones
Mundo

Matanzas entre reclusos: doce muertos en tres cárceles de Ecuador

Sólo la mitad falleció por causas naturales.

VIOLENCIA. Un soldado ecuatoriano vigila en una calle de Quito. VIOLENCIA. Un soldado ecuatoriano vigila en una calle de Quito.
Hace 4 Hs

QUITO, Ecuador.- Doce presos fueron hallados muertos, la mitad por causas “naturales”, en tres cárceles de Ecuador que han sido escenarios de cruentas matanzas entre reclusos, informaron las autoridades durante el fin de semana.

En las penitenciarías ecuatorianas se producen brutales enfrentamientos entre presos de bandas rivales, en ocasiones con cuerpos desmembrados e incinerados. Desde 2021, los choques dejan más de 500 reos muertos.

La peor matanza se registró en la denominada Penitenciaría del Litoral, una de las cinco prisiones que conforman un gran complejo carcelario del puerto de Guayaquil (suroeste), foco de la violencia en el país. En septiembre de 2021 más de un centenar de presos murieron.

El organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI) indicó que seis reclusos fallecieron por causas “naturales” en la Penitenciaría del Litoral, la principal cárcel de Guayaquil.

Otros cuatro reos muertos fueron hallados en el reclusorio de la ciudad andina de Cuenca (sur) y dos en el de la localidad costera de Esmeraldas (noroeste).

Atacaron a balazos al presidente de Ecuador en medio de una protesta indígena

Atacaron a balazos al presidente de Ecuador en medio de una protesta indígena

“Se están realizando los peritajes y procedimientos por las autoridades competentes para dictaminar las causas médicas específicas de los decesos” registrados en Cuenca y Esmeraldas, señaló la institución a un grupo de prensa.

Más temprano, la Policía informó que seis personas “han fallecido en los pabellones 3 y 10” de la Penitenciaría del Litoral.

Enfrentamientos

En septiembre de este año, 30 reclusos y un guardia fallecieron en enfrentamientos entre miembros de bandas del narcotráfico en cárceles de las localidades costeras de Machala (suroeste) y Esmeraldas (noroeste), mientras que el jefe de la mayor cárcel de máxima seguridad ecuatoriana, ubicada en Guayaquil, salió ileso de un ataque armado en la calle.

Las prisiones ecuatorianas están bajo control permanente de militares desde 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró la emergencia porque, según argumenta, su país se encuentra en un conflicto armado interno, en el que se enfrenta a una veintena de organizaciones del narco locales con nexos con cárteles internacionales.

Debido a la guerra por el poder entre las mafias, Ecuador es una de las naciones más violentas de Latinoamérica. En los últimos seis años los homicidios se dispararon más de 600%.

Temas Ecuador
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Empieza la Semana de la Ingeniería Industrial 2025 en la UNT con la IA como tema dominante
1

Empieza la Semana de la Ingeniería Industrial 2025 en la UNT con la IA como tema dominante

Esta hierba que usás para cocinar ayuda a reducir el estrés y mejora la digestión
2

Esta hierba que usás para cocinar ayuda a reducir el estrés y mejora la digestión

Cómo limpiar correctamente una notebook sin dañarla: guía práctica y qué productos evitar
3

Cómo limpiar correctamente una notebook sin dañarla: guía práctica y qué productos evitar

2 de noviembre: Conmemoración de los Fieles Difuntos
4

2 de noviembre: Conmemoración de los Fieles Difuntos

¿Sos freelancer? Alemania ofrece una visa que te permite vivir y trabajar allá
5

¿Sos freelancer? Alemania ofrece una visa que te permite vivir y trabajar allá

El truco con papel aluminio que deja las ollas como nuevas en solo 5 minutos
6

El truco con papel aluminio que deja las ollas como nuevas en solo 5 minutos

Más Noticias
Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Cómo abrirán los cementerios por el Día de los Fieles Difuntos

Cómo abrirán los cementerios por el Día de los Fieles Difuntos

La NASA confirmó que la Tierra tendrá dos lunas, al menos hasta 2083

La NASA confirmó que la Tierra tendrá dos lunas, al menos hasta 2083

Biohacking: el estilo de vida que busca desafiar los límites de la longevidad

Biohacking: el estilo de vida que busca desafiar los límites de la longevidad

Adiós a las remeras oversize: esta es la prenda que promete ser tendencia en 2026

Adiós a las remeras oversize: esta es la prenda que promete ser tendencia en 2026

Qué debés hacer si se te queda una espina de pescado en la garganta

Qué debés hacer si se te queda una espina de pescado en la garganta

Ciberseguridad en casa: cómo descubrir si hackearon tu router en pocos pasos

Ciberseguridad en casa: cómo descubrir si hackearon tu router en pocos pasos

El truco con papel aluminio que deja las ollas como nuevas en solo 5 minutos

El truco con papel aluminio que deja las ollas como nuevas en solo 5 minutos

Comentarios