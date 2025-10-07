Atacaron a balazos al presidente de Ecuador en medio de una protesta indígena

Por su parte, Noboa defendió la medida asegurando que los fondos del subsidio ahora se destinan a compensaciones directas para los sectores más vulnerables, evitando su desvío hacia grupos delincuenciales. “Hoy estamos golpeando al narcotráfico, a los traficantes de combustibles, a todos esos que le buscan el mal al Ecuador”, declaró el mandatario en un acto en la comunidad de Sigsihuayco, en Cañar.