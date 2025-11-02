Secciones
Mauricio Macri felicitó a Diego Santilli y consideró su llegada al Gabinete “una incorporación muy positiva”

Con la llegada de Santilli, el gobierno de Milei suma una figura con experiencia política y vínculos con los gobernadores.

Hace 24 Min

El expresidente Mauricio Macri felicitó este domingo a Diego Santilli tras su designación como nuevo ministro del Interior en el gobierno de Javier Milei, y destacó que su incorporación es “muy positiva” para el oficialismo.

“Quiero felicitar a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente del PRO de gran experiencia, confío en que podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos”, escribió Macri en su cuenta de X (ex Twitter).

El exmandatario sostuvo además que la llegada de Santilli representa “una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien”.

El dirigente del PRO, que encabezó la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y se impuso en las últimas legislativas, fue designado este domingo por el presidente Javier Milei en reemplazo de Lisandro Catalán.

El respaldo de Macri marca un nuevo gesto de acercamiento entre sectores del PRO y el oficialismo libertario, luego de que el exjefe de Estado mantuviera una reunión en la Quinta de Olivos con Milei el pasado viernes. Sin embargo, el encuentro no derivó en acuerdos concretos para reforzar el gabinete.

Pese a su apoyo a Santilli, Macri había cuestionado días atrás el nombramiento de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos, calificando la decisión como “desacertada”.

Con la llegada de Santilli, el gobierno de Milei suma una figura con experiencia política y vínculos con los gobernadores, clave para avanzar en la negociación de las reformas que el Ejecutivo busca impulsar en el Congreso.

