Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

En medio de los cambios en el Gabinete, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este domingo para anunciar la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior.
El flamante diputado electo en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) reemplazará a Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia días atrás.
“Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”, escribió Milei en sus redes sociales.
De esta manera, continúa la expectativa por el rol que ocupará entonces el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien hasta que se conoció esta medida, se especulaba con que iba a ser el encargado de las relaciones con las provincias, los diputados y los senadores.
La trayectoria de Santilli
El reciente nombramiento de Diego Santilli como ministro del Interior confirma su ascenso dentro del gobierno de Javier Milei y redefine su futuro político: no asumirá la banca de diputado nacional que ganó en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, donde se impuso en la provincia de Buenos Aires como candidato de La Libertad Avanza.
El “Colo”, de 58 años, cuenta con una extensa trayectoria política. Hijo del expresidente de River, Hugo Santilli, inició su carrera en el Partido Justicialista porteño y en 2003 se sumó al PRO, donde fue ministro de Ambiente, legislador y vicejefe de Gobierno junto a Horacio Rodríguez Larreta. Más tarde, en 2018, asumió como ministro de Seguridad de la Ciudad.
En 2021 ganó como diputado bonaerense por Juntos por el Cambio, pero tras la llegada de Milei al poder, Santilli fue uno de los primeros en tender puentes con el oficialismo libertario. Tras el escándalo que apartó a José Luis Espert, encabezó la lista en Buenos Aires y dio vuelta una elección histórica.
Su nombramiento como ministro del Interior lo coloca ahora en el centro de la escena nacional, consolidando su papel como uno de los dirigentes más experimentados y con mayor capacidad de adaptación del nuevo oficialismo.