Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

La trayectoria de Santilli

El reciente nombramiento de Diego Santilli como ministro del Interior confirma su ascenso dentro del gobierno de Javier Milei y redefine su futuro político: no asumirá la banca de diputado nacional que ganó en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, donde se impuso en la provincia de Buenos Aires como candidato de La Libertad Avanza.



El “Colo”, de 58 años, cuenta con una extensa trayectoria política. Hijo del expresidente de River, Hugo Santilli, inició su carrera en el Partido Justicialista porteño y en 2003 se sumó al PRO, donde fue ministro de Ambiente, legislador y vicejefe de Gobierno junto a Horacio Rodríguez Larreta. Más tarde, en 2018, asumió como ministro de Seguridad de la Ciudad.



En 2021 ganó como diputado bonaerense por Juntos por el Cambio, pero tras la llegada de Milei al poder, Santilli fue uno de los primeros en tender puentes con el oficialismo libertario. Tras el escándalo que apartó a José Luis Espert, encabezó la lista en Buenos Aires y dio vuelta una elección histórica.



Su nombramiento como ministro del Interior lo coloca ahora en el centro de la escena nacional, consolidando su papel como uno de los dirigentes más experimentados y con mayor capacidad de adaptación del nuevo oficialismo.